Das im vergangenen Jahr veröffentlichte Glücksspiel-Update zu GTA Online gibt euch unter anderem die Möglichkeit am Glücksrad in der Lobby des Casinos von Los Santos satte Gewinne abzustauben. Neben GTA-Dollar, Jetons, Kleidung und mehr könnt ihr mit besonders viel Glück sogar ein Auto (oder ein Motorrad) gewinnen – auch wenn die Chancen dafür ziemlich gering sind.

„Man kann es nicht leugnen. In den 80er ist irgendetwas Magisches passiert. Nicht nur, dass die Frisuren wilder, die Refrains mitreißender, die Leggings enger und die Hintern knackiger waren. Sondern auch, dass Sie jetzt über Sechzig sind und die Frisuren immer noch wild, die Refrains immer noch mitreißend, die Leggings immer noch eng und die Hintern immer noch knackig sind. Und was auch immer Sie genommen haben, der Zion Classic hat die doppelte Dosis davon intus.“

Der neue Gewinn am Glücksrad

Welches Gefährt ihr im Casino gewinnen könnt, ändert sich jede Woche aufs Neue. In dieser Woche steht der klassische Sportwagen Ubermacht Zion Classic auf dem Podium (Preisfahrzeug). Regulär könnt ihr das Fahrzeug im Spiel bei Southern Andreas Super Autos für $812.000 erwerben.

Mit diesem Trick gewinnt ihr am Glücksrad

Es gibt in „GTA Online“ einen Trick, um am Glücksrad mit hoher Wahrscheinlich das Podiumsfahrzeug abzustauben. Wie das funktioniert, erklären wir euch in diesem Beitrag:

100% Gewinnchance mit diesem Trick? Wir wagen den Selbstversuch am Glücksrad in GTA Online

Zion Classic

Der Zion Classic ist maßgeblich vom BMW M6 der ersten Generation beeinflusst.

Der Zion Classic erscheint als Sportcoupé mit Designeinflüssen des Sentinel Classic, hat aber eine kürzere Kabine und eine etwas größere Karosserie. Die Seiten sind flach und verfügen über ausgestellte Radkästen (im Gegensatz zum schmalen Körper des Sentinel Classic mit Kotflügelverlängerungen). Die Scheinwerfer und Rücklichter basieren ebenfalls auf denen des Sentinel Classic, nur dass letztere breiter aussehen.

Wie der Sentinel Classic wird auch das Armaturenbrettmodell mit dem Deluxo geteilt, obwohl es über ein einzigartiges Lenkrad verfügt, auf dessen Hupenkappe das Ubermacht-Emblem angebracht ist.

