Ein frohes neues Jahr wünscht PlayCentral: Gewinnt den Gaming:Seat EVO von Snakebyte!

Das vergangene Jahr hatte für uns alle so einige Herausforderungen zu bieten, die nicht immer ganz leicht waren. Doch nun liegt 2020 hinter uns und wir blicken mit frischem Mut einem neuen Jahr entgegen, das seinem Vorgänger hoffentlich nur in den positiven Dingen nacheifern wird.

Wir möchten uns an dieser Stelle für eure Treue im vergangenen Jahr bedanken und hoffen, dass ihr auch 2021 wieder auf PlayCentral.de findet. Damit ihr das neue Gaming-Jahr möglichst entspannt angehen könnt, verlosen wir auf PlayCentral.de einen ganz besonderen Gewinn: den Gaming:Seat EVO von Snakebyte.

Wir wünschen euch viel Glück und einen wunderbaren Start im neuen Jahr 2021!

Ratgeber: Gaming-Chairs für jedes Budget – 3 Top-Modelle im Alltagstest

Gewinnt den Gaming:Seat EVO von Snakebyte.

Wie nehme ich an der Verlosung teil? Verrate uns in den Kommentaren, worauf du dich 2021 am meisten freust. Schon hüpfst du in den Lostopf und erhältst die Chance auf den schicken Gaming Chair.

Wer seine Chancen erhöhen möchte, kann einfach auf unserem Instagramkanal vorbeischauen und dort ebenfalls an der Verlosung teilnehmen.

Hinweis: Die Verlosung läuft bis zum 7. Januar 2021 um 12:00. Alle weiteren Informationen zu Gewinnspielen auf PlayCentral.de findest du auf unserer Infoseite.