Wir schalten in der PlayCentral-Redaktion ab sofort das Licht aus! Aber keine Sorge, wir werden euch auf unserer Webseite auch weiterhin mit aktuellen Berichten aus der Gaming- und Entertainment-Branche versorgen. Viel eher erfreuen wir uns zukünftig an dem neuen Dark Mode, der es euch ermöglicht auf PlayCentral.de in einem dunklen Design zu surfen, das nicht nur cool aussieht, sondern zugleich eure (und unsere) Augen schont.

So sieht unsere Startseite im neuen, dunklen Design aus. © PlayCentral.de

Was ist überhaupt ein Dark Mode?

Ein Dark Mode oder auch Dunkelmodus genannt invertiert in der Regel die gesamte Farbpalette einer Webseite oder App, um den Nutzern ein dunkles Design zu bieten. Anders ausgedrückt werden die Farben umgekehrt und die Webseite liegt somit einmal in einer dunklen und einmal in einer hellen Fassung vor. Als Leser könnt ihr ab jetzt also selbst entscheiden, in welchem Design ihr auf PlayCentral.de Beiträge konsumieren möchtet.

Auch auf eurem Smartphone oder Tablet könnt ihr den Dark Mode aktivieren. © PlayCentral.de

PlayCentral: Dark Mode aktivieren

Nutzen könnt ihr den Dark Mode sowohl an eurem PC und Notebook, aber auch unterwegs an eurem Smartphone und Tablett. Um den Dark Mode zu aktivieren, müsst ihr nur in der Navigationsleiste ganz oben auf der Seite auf das entsprechende Dark-Mode-Symbol klicken und schon stellt sich unsere Webseite in das dunkles Design um.