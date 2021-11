Funko produziert neue POP!-Figuren zu The Book of Boba Fett

Im Rahmen der Aktion „Bring Home the Bounty“ kündigt Disney aktuell im Wochenrhythmus neues Merchandise zum Sternenfranchise an. Als Nächstes steht die Serie zum ikonischen Kopfgeldjäger Boba Fett in den Startlöchern, The Book of Boba Fett, weshalb jetzt neue Produkte vorgestellt wurden.

Dieses Mal meldet sich Funko mit zwei Wackelköpfen und zwei Schlüsselanhängern zurück, die die Collectibles zur neuen Realfilmserie produzieren.

Die beiden Funko POP!-Figuren sind wenig überraschend Boba Fett in seiner aktuellen Rüstung und Fennec Shand, die Boba Fett in der Serie treu zur Seite steht.

Die beiden Keychains sind im Grunde nahezu identisch mit den POP!-Figuren, sie sind lediglich kleiner und dementsprechend auch etwas günstiger.

Die POP!-Figuren von Boba Fett und Fennec Shand könnt ihr ab sofort vorbestellen bei Amazon. Boba Fett kostet 14,53€ und wird am 4. Januar 2022 ausgeliefert. Fennec Shand erscheint etwas früher, kostet aber ein paar Euro mehr. Hier zahlt ihr 16,24€ bei Amazon. Die POP!-Figur von Fennec Shand erscheint am 22. Dezember 2021, also noch kurz vor Weihnachten.

Die „Funko POP Keychain: Star Wars – Book of Boba Fett – Boba Fett“ erscheint ebenfalls am 2. Januar 2022 und kostet 11,31€, während „Funko 61050 POP Keychain: Star Wars – Book of Boba Fett – Fennec“ am 5. Januar 2022 erscheint und 11,25€ kostet.

Was haltet ihr von den POP!-Figuren? Findet ihr sie gelungen und würdet ihr sie für eure Sammlung in Betracht ziehen?