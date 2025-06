Foundation Staffel 3 – Game of Thrones-Star Pilou Asbæk als neue Bedrohung

Die Sci-Fi-Serie Foundation auf Apple TV+ hat kürzlich einen neuen Trailer für die dritte Staffel veröffentlicht, der die Spannung und Erwartungen der Fans in die Höhe treibt. Diese Staffel verspricht das dunkelste Kapitel für das zerfallende Galaktische Imperium darzustellen, wobei der Game of Thrones-Star Pilou Asbæk als unerwartete neue Bedrohung auftritt. Asbæk, bekannt für seine Rolle als der opportunistische Pirat Euron Graufreud in Game of Thrones, wird hier als Der Maultier agieren, eine Rolle, die laut dem Trailer am Mittwoch zeigt, wie er einen kleinen Vorteil in einer verzweifelten Situation für seinen persönlichen Gewinn nutzt. Doch wie die Serie seine Fähigkeiten aus den Büchern anpasst, bleibt abzuwarten.

Pilou Asbæk als Der Maultier

Wer ist Pilou Asbæk? Pilou Asbæk ist ein dänischer Schauspieler, der durch seine Rolle als Euron Graufreud in Game of Thrones internationale Bekanntheit erlangte. Geboren am 2. März 1982 in Kopenhagen, begann er seine Karriere im dänischen Fernsehen, bevor er weltweit Anerkennung fand. In der dritten Staffel von Foundation spielt er die Rolle des Maultiers, eines Kriegsherrn mit der mysteriösen Fähigkeit zur Gedankenkontrolle.

Diese neue Bedrohung zwingt sowohl das Imperium als auch die Foundation, eine unbehagliche Allianz zu schmieden, um den Frieden zu wahren. Diese Entwicklung markiert einen bedeutenden Wandel von den ursprünglichen Büchern, doch die Serie hat das Imperium zu einem der faszinierendsten Teile der Geschichte gemacht, die es zu verfolgen gilt.

Die Rückkehr bekannter Charaktere

Wer kehrt in Staffel 3 zurück? In der neuen Staffel kehren viele bekannte Gesichter zurück. Lee Pace übernimmt erneut die Rolle des galaktischen Kaisers Cleon, während Lou Llobell als die zeitreisende Psychohistorikerin Gaal Dornick zu sehen ist. Jared Harris spielt den Schöpfer der Foundation, Hari Seldon, und Laura Birn kehrt als die robotische Handlangerin des Kaisers, Demerzel, zurück.

Die Serie, die auf Isaac Asimovs Sci-Fi-Romanreihe basiert, hat sich die Freiheit genommen, die Geschichte und die Charaktere im Vergleich zu den originalen Büchern zu verändern. Trotz dieser Änderungen wird die Serie von Fans und Kritikern gleichermaßen gelobt, da sie es geschafft hat, die Spannung und das Drama am Leben zu erhalten.

Ausblick auf Staffel 3

Wann startet die dritte Staffel von Foundation? Foundation Staffel 3 wird am Freitag, den 11. Juli 2025 auf Apple TV+ Premiere haben. Die Serie setzt 152 Jahre nach den Ereignissen der zweiten Staffel ein, in einer Zeit, in der die Foundation an Macht und Einfluss gewonnen hat, während das Imperium stark geschwächt ist.

Die bisherigen Staffeln sind bereits auf Apple TV+ verfügbar, und Asimovs Romane können in gedruckter, digitaler und Hörbuchform genossen werden. Die Fans der Serie können sich also auf spannende neue Entwicklungen in der dritten Staffel freuen, die die Handlung auf neue Höhen bringen wird.

Was denkst du über die neue Staffel von Foundation? Welche Erwartungen hast du an Pilou Asbæks Rolle als Der Maultier? Teile deine Meinung in den Kommentaren mit uns!