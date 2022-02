Flying Uwe feiert Twitch-Comeback mit 200.000 Fans

Der Internetstar Flying Uwe ist zurück! Nach zwei Jahren Perma-Ban auf Twitch, darf der Streamer überraschend wieder auf der beliebten Gaming-Plattform vor die Kamera treten. Die Aufhebung seiner Sperre konnte der Hamburger nach all der Zeit zuerst nicht fassen. Vor allem, weil diese so plötzlich kam.

Das freudige Ereignis feierte der Streamer natürlich mit seinen Freunden und Fans mit einem Comeback-Stream und einem großen Mario Kart-Turnier, bei dem über 200.000 Zuschauer*innen einschalteten.

Mario Kart-Turnier lässt alte Zeiten wieder aufleben

Eine Rückkehr will kräftig gefeiert werden und das hat Uwe „Flying Uwe“ Schüder auch geschafft. Am 6. Februar 2022 war es dann endlich so weit. Mit einem riesigen „Mario Kart“-Turnier läutete er seine Rückkehr zur Freude seiner Fans ein. Die Wahl des Spiels war dabei wenig überraschend, denn vor seinem Ban war der Streamer dafür bekannt, das Nintendo-Rennspiel regelmäßig mit MontanaBlack und weiteren Streaming-Kollegen zu zocken.

Das Ergebnis des Comeback-Streams war ein großes Event, das viele bekannte deutsche Streamer auf den Plan rief. Die Online-Stars duellierten sich über mehrere Stunden hinweg in Teams miteinander auf verschiedensten Rennstrecken. Zu gewinnen gab es natürlich auch etwas. Das Siegerteam hatte die Chance, satte 6.000 Euro zu gewinnen.

Es waren insgesamt zwölf der bekanntesten Streamer Deutschlands dabei. Darunter waren Knossi, EliasN97, Amar und Rohat. Natürlich ließen sich MantanaBlack und SolutionPlayz das Event auch nicht entgehen, denn sie spielten vor Uwes Rauswurf regelmäßig mit ihm das beliebte Nintendo-Rennspiel.

200.000 Fans feiern zusammen mit Flying Uwe

Das Event begeisterte viele Fans, denn der Hamburger Streamer ließ alte Zeiten wieder aufleben, das lockte viele vor ihre Bildschirme. Dabei gab es einen regelrechten Andrang zum Start des Cups.

Flying Uwe allein erreichte mit seinem Comeback-Stream bis zu 36.000 Zuschauer*innen gleichzeitig. Sein Kollege MontanaBlack hatte zu seiner Spitzenzeit des Events bis zu 105.000 Fans gleichzeitig im Stream. EliasN97 hatte bis zu 57.000 und Knossi über 26.000 Zuschauer*innen. Zusammen hatte das Event über 200.000 Zuschauer*innen, die mit ihren Favoriten mitgefiebert haben.

Der Cup kam bei den Fans sehr gut an. Am Ende musste sich Uwes Team gegen das von Knossi, MckyTV und SolutionPlayz geschlagen geben. Das wird aber sicherlich nicht das letzte Turnier der Truppe gewesen sein. Mit Flying Uwe zurück auf der Streaming-Plattform werden bestimmt noch weitere ähnliche Events folgen.