Final Fantasy Brave Exvius wird eingestellt – Abschaltung am 31. Oktober 2025

Square Enix hat bestätigt, dass ein Final Fantasy-Spiel am 31. Oktober 2025 endgültig abgeschaltet wird. Die letzten Jahre waren großartig für Fans der Final Fantasy-Reihe mit Titeln wie Final Fantasy XVI, Final Fantasy 7 Remake und Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion. Doch während die Zukunft der Serie mit Projekten wie Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles und Final Fantasy 17 vielversprechend aussieht, gibt es auch weniger erfreuliche Nachrichten.

Was passiert mit Final Fantasy Brave Exvius?

Was bedeutet das für Final Fantasy Brave Exvius? Dieses 2015 in Japan veröffentlichte und 2016 im Westen erschienene Spiel wird am 31. Oktober 2025 endgültig eingestellt. Obwohl es über 40 Millionen Mal heruntergeladen wurde, konnte es nie wirklich den großen Durchbruch erzielen. Auch die Versuche von Square Enix, durch Crossover-Events mehr Spieler anzulocken, waren nicht von nachhaltigem Erfolg gekrönt.

Final Fantasy Brave Exvius war ein kostenlos spielbares Spin-off, das von Alim entwickelt wurde. Es erhielt auf Metacritic eine eher durchschnittliche Bewertung von 73 und konnte sich nicht als herausragender Titel der Final Fantasy-Reihe etablieren. Dass die westliche Version bereits im vergangenen Jahr eingestellt wurde, kam für viele nicht überraschend.

Die Grand Finale-Kampagne

Was ist die Grand Finale-Kampagne? Um sich bei den treuen Fans zu bedanken, veranstaltet Square Enix vor der Abschaltung des Spiels eine besondere Grand Finale-Kampagne. Diese Kampagne soll als Ausdruck der Dankbarkeit für die langjährige Unterstützung dienen. Square Enix plant zudem, eine Memorial Edition zu veröffentlichen, die jedoch nur für die Apple- und Google-Versionen verfügbar sein wird.

In einem offiziellen Statement von Square Enix heißt es:

“Vielen Dank, dass du immer Final Fantasy Brave Exvius gespielt hast. Wir haben beschlossen, den Dienst am Freitag, den 31. Oktober 2025 um 12:00 Uhr zu beenden. Wir danken allen, die so lange mit uns gespielt haben. Bis zum Ende werden wir die ‚Grand Finale Campaign‘ als Zeichen unserer Dankbarkeit abhalten und planen nach dem Ende, eine Memorial Edition zu veröffentlichen. Wir würden uns freuen, wenn du es bis zum letzten Moment genießen könntest.”

Ein Spin-Off, das in Vergessenheit gerät?

Welche Rolle spielt Final Fantasy Brave Exvius im Gesamtbild? Auch wenn Final Fantasy Brave Exvius nie der herausragende Erfolg war, den Square Enix sich erhofft hatte, so wird es dennoch von vielen als wichtiger Teil der Final Fantasy-Geschichte angesehen. Das Spiel bot vielen die Möglichkeit, in die Welt von Final Fantasy einzutauchen, insbesondere auf mobilen Plattformen.

Mit der Abschaltung des Spiels wird es zu einem der vielen Spin-offs, die im Laufe der Jahre erschienen und wieder verschwunden sind. Doch für die treuen Fans wird es immer einen besonderen Platz in ihren Herzen einnehmen. Wenn du ein Fan von Final Fantasy Brave Exvius bist, bleibt nur noch wenig Zeit, um die letzten Momente des Spiels zu genießen.

Wie stehst du zur Abschaltung von Final Fantasy Brave Exvius? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!