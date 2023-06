Final Fantasy XVI: Fans können das JRPG auf der Dokomi 2023 anspielen

Square Enix ist einer der Aussteller, die auf der Anime- und Mangamesse Dokomi 2023 vertreten sein werden. Der japanische Publisher und Entwickler hat nicht nur viel Merchandise mit satten Rabatten im Gepäck, sondern auch das kommende Final Fantasy 16. Wir verraten euch, welches Programm Square Enix bieten wird.

Final Fantasy XVI auf der Dokomi 2023

Square Enix stellt über 20 Anspielstationen zur Verfügung, an denen Interessierte „Final Fantasy XVI“ auf der PS5 testen können. PlayCentral hatte schon im Vorfeld die Gelegenheit, den Titel zu testen. Außerdem besucht der Synchronsprecher von Clive die Messe: Vincent Fallow steht sogar für eine Autogrammstunde bereit.

Wann findet die Dokomi 2023 statt? Die Messe findet am Wochenende vom 30. Juni 2023 bis zum 2. Juli 2023 in Düsseldorf statt. Die Hallen öffnen am Freitag um 13:00 Uhr, am Samstag und Sonntag sind sie schon ab 10:00 Uhr geöffnet. Die Veranstaltung endet Freitag und Samstag um 20:00 Uhr, am Sonntag schließen die Messehallen bereits um 18:00 Uhr.

Wo kann ich den Stand finden? „Final Fantasy XVI“ wird in Halle 5, Stand B13 vertreten sein. Ihr könnt den Stand daran erkennen, dass er wie eine mittelalterliche Burg designt ist. Für Cosplayer*innen sei das der ultimative Fotospot.

„Final Fantasy XVI“ erscheint schon mit dem 22. Juni 2023 noch vor dem Beginn der Dokomi 2023. Doch unentschlossene Messe-Besucher*innen können durch das Anspielen einen ersten Eindruck vom Spiel bekommen und so für sich entscheiden, ob sie sich das Spiel kaufen wollen.

Worum geht es in Final Fantasy XVI? Der Titel erzählt die Geschichte von Clive Rosfield, der seinen jüngeren Bruder Joshua vor den Gefahren in Valisthea beschützen will. Sein Bruder ist der Dominus des Phönix und kann den Esper herbeirufen, wann immer er will.

© Square Enix

Doch Joshua wird in eine Tragödie mit dem dunklen Esper Ifrit verwickelt. Clive schwört Rache an dem Esper und so beginnt die Geschichte des Dark-Fantasy-RPGs.

Seid ihr selbst vor Ort? Oder habt ihr kein Interesse an der Dokomi 2023?