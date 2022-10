Final Fantasy 16 hat einen neuen, sehr ausführlichen Trailer spendiert bekommen. Der geht langsam los, steigert sich aber ins Unermessliche. Wir sehen mehr von der Spielwelt, ihren Fraktionen, den Espern und auch eine offenbar neue Form der mythischen Wesen.

Final Fantasy 16: Neuer Trailer ist da und liefert das volle Programm

Darum geht’s: „Final Fantasy 16“ stellt den nächsten Hauptteil der Reihe dar und präsentiert sich in einem neuen, über vier Minuten langen Trailer. Der bietet wirklich von allem etwas, aber am besten seht ihr ihn euch erst einmal selbst an.

Hier könnt ihr den neuen Final Fantasy 16-Trailer schauen:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Das ist zu sehen: Das Spektakel im neuen, „Ambition“ genannten „Final Fantasy 16“-Trailer geht gemütlich los und stellt erst einmal kurz die Spielwelt und ihre Protagonist*innen beziehungsweise Fraktionen vor. Gegen Ende eskaliert das Ganze aber zusehends und gipfelt in einem großen Knall.

Haufenweise Concept Art: Wir sehen beeindruckende Bilder von Städten vor ihren riesigen Kristallen, Zeichnungen von Espern im Clinch miteinander und vieles mehr.

Wir sehen beeindruckende Bilder von Städten vor ihren riesigen Kristallen, Zeichnungen von Espern im Clinch miteinander und vieles mehr. Spielwelt & Fraktionen: In Final Fantasy 16 bekommen wir es mit einer ganzen Menge an Gruppierungen zu tun. Das Großherzogtum Rosaria Das Heilige Reich von Sanbreque Das Königreich Woloed Die Republik Dhalmekian Das Eiserne Königreich Die Kristallherschafft

In Final Fantasy 16 bekommen wir es mit einer ganzen Menge an Gruppierungen zu tun. Charaktere: Wir erleben natürlich die drei Hauptfiguren Jill Warrick, Joshua Rosfield und Clive Rosfield, sehen aber zum Beispiel auch Benedikta Harman oder Hugo Kupka in Aktion.

Wir erleben natürlich die drei Hauptfiguren Jill Warrick, Joshua Rosfield und Clive Rosfield, sehen aber zum Beispiel auch Benedikta Harman oder Hugo Kupka in Aktion. Gameplay & Kämpfe: Der „Final Fantasy 16“-Trailer wechselt irgendwann mittendrin plötzlich zu normalem Gameplay und zeigt beispielsweise heftige Kloppereien zwischen riesigen Espern .

Der „Final Fantasy 16“-Trailer wechselt irgendwann mittendrin plötzlich zu normalem Gameplay und zeigt beispielsweise heftige . Esper-Hybridformen? A propos Espern: Wir können die Viecher wohl nicht nur beschwören und ihre Fähigkeiten nutzen, sondern uns anscheinend auch eine Art Hybridform zu eigen machen. Benedikta bekommt so zum Beispiel Flügel, wie ihr im Trailer erkennen könnt.

Wann kommt’s? Einen exakten Release-Termin hat „Final Fantasy 16 noch nicht, aber zumindest existiert mit Sommer 2023 bereits ein grober Zeitraum. Vor Kurzem hat Director Hiroshi Takai erst auf Twitter erklärt, die Entwicklung steuere jetzt auf ihr Ende zu. Das Rollenspiel erscheint zunächst exklusiv auf PS5.

Freut ihr euch drauf? Wie gefällt euch der Trailer? Schreibt es uns in die Kommentare.