Final Fantasy 16 – Webseite enthüllt die 3 wichtigsten Charaktere

Square Enix hat die offizielle Webseite von Final Fantasy 16 online gestellt. Hieraus gehen wichtige Details zur Story hervor.

Final Fantasy XVI – Offizielle Webseite enthüllt die Welt Valisthea und ihre 6 Reiche

Die 3 wichtigsten Charaktere in Final Fantasy 16

Doch das war noch nicht alles. Kurz und knackig in kleinen Schaukästen präsentieren sie die wohl 3 wichtigsten Charaktere in FF16: Clive Rosfield, Joshua Rosfield und Jill Warrick.

Wir werfen einen Blick auf die Charakterporträts der 3 Charaktere.

Clive Rosfield, der erstgeborene Sohn des Erzherzogs von Rosaria

Als erstgeborener Sohn des Erzherzoges von Rosaria haben wohl alle gedacht, dass Clive Rosfield die Flammen des Phönix erben würde. Alle haben gedacht, dass er zum Dominus wird. Doch so kam es nicht.

Viel mehr erwachten die Flammen in seinem Bruder Joshua, weshalb sich Clive seinen eigenen Platz in der Welt suchte.

Einen Sinn fand er im Schwertkampf, er gewann mit 15 Jahren das herzogliche Turnier und wurde daraufhin zum Ersten Schild von Rosaria ernannt. Seine Aufgabe ist es nun, den Phönix zu beschützen und um dies zu bewerkstelligen, erhielt er ein Teil seiner Kräfte.

Doch finstere Zeiten nähern sich, da sich sein Schicksal durch die dunkle Esper Ifrit ändern sollte. Alles endet in einer Tragödie. Clive verfällt der Rache.

Joshua Rosfield, der zweite Sohn des Erzherzogs von Rosaria

Der fünf Jahre jüngere Bruder von Clive Rosfield erhielt die Macht der Flammen. Der Phönix lebt in ihm weiter. Als Dominus behandelt er alle Menschen mit Wärme und Zuneigung. Und genauso seinen Bruder Clive, diesen bewundert er bis aufs Mark.

Joshua kann es nicht so richtig verstehen, dass er die Macht über die Flammen vererbt bekommen hat, da sein Bruder viel mehr in diese Rolle passen würde. Aber so kam das Schicksal.

Er ist schüchtern, zurückhaltend und trägt nicht so viel Mut in sich wie Clive. Doch alles ändert sich, als die tragischen Ereignisse rund um seinen großen Bruder eintreten.

Jill Warrick, die Friedenssicherung

Jill Warrick wurde im Kindesalter aus den Norden nach Rosaria gebracht, sie wurde also nicht in Rosaria geboren wie Clive und Joshua. Sie sollte den Frieden zwischen den beiden Nationen sichern.

Der Erzherzog beschloss, dass Jill mit Clive und Joshua aufwachsen sollte. Sie ist 12 Jahre alt und ist ein Teil der Rosfield-Familie.

Sie hat ein gutes Herz, ist gütig und bescheiden, während sie alle mit einem freundlichen Gesicht empfängt. Sie ist eine enge Vertraute von Joshua und Clive.

Wie sie das schwere Schicksal von Clive wohl aufnimmt?

