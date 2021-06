Holt euch die Far Cry-Spiele günstig beim Ubisoft Store Sale!

Während Far Cry 6 im Oktober 2021 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC erscheint, habt ihr noch ein wenig Zeit, um die alten Serienteile nachzuholen. Wie gut, dass im Ubisoft Store derzeit ein Far Cry Sale stattfindet, bei dem alle Ableger der Reihe mit sämtlichen DLCs und Season Passes deutlich reduziert angeboten werden. So erhaltet ihr „Far Cry 3“ für nur 3 Euro, „Far Cry 4“ für 6 Euro und „Far Cry 5“ für gerade einmal 9 Euro.

Ubisoft Store Sale: 10-Euro-Gutschein & bis zu 75 % Rabatt auf Spiele

Wichtig: Bedenkt, dass es im Ubisoft Store aktuell einen 10-Euro-Gutscheint gibt, der ab einem Mindestbestellwert in Höhe von 15 Euro angewendet werden kann. Dadurch könnt ihr hier und da noch einmal mehr Geld sparen.

Alle Far Cry-Spiele im Ubisoft Store reduziert

Möchtet ihr gleich mehrere Spiele der Reihe kaufen, empfehlen wir euch eines der folgenden Bundles. Hier stecken gleich mehrere Titel sowie verschiedene DLCs mit drin.

Far Cry Bronze Pack Far Cry 1, Far Cry 2, Far Cry 3

Far Cry Silver Pack Far Cry, Far Cry 2, Far Cry 3, Far Cry 3 Blood Dragon, Far Cry 4

Far Cry Gold Pack Far Cry, Far Cry 2, Far Cry 3, Far Cry 3 Blood Dragon, Far Cry 4, Far Cry Primal

Far Cry Platinum Pack Far Cry, Far Cry 2 Fortune’s Edition, Far Cry 3, Far Cry 3 Blood Dragon, Far Cry 4 Gold Edition, Far Cry Primal Digital Apex Edition, Far Cry 5 Gold Edition, Fa.r Cry New Dawn Deluxe Edition



Wir listen euch im Folgenden alle reduzierten Far Cry-Spiele auf.

Außerdem könnt ihr bereits jetzt „Far Cry 6“ vorbestellen. Alle Infos über die verschiedenen Versionen haben wir euch in diesem Guide zusammengefasst.

Far Cry

Far Cry 2

Far Cry 3

Fary Cry 4

Far Cry Primal

Far Cry 5

Far Cry New Dawn

Far Cry 6 kaufen: Jetzt vorbestellen: Collector’s Edition und Gold, Limited, Ultimate