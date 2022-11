Black Friday 2022 bei PlayStation: Holt euch bis zu 70 % Rabatt auf Spiele & 25 % Rabatt auf PS Plus!

In diesem Artikel findet ihr alle weiteren Informationen zu PS Plus Essential, Extra und Premium im Überblick .

Wie bereits gehofft wurde, bietet Sony zum diesjährigen Black Friday einen Rabatt für seinen PS Plus Service an. Das im vergangenen Juni eingeführte neue Abo-System besteht aus drei Stufen : Essential , Extra und Premium .

Obwohl der Black Friday selbst erst am kommenden Freitag stattfindet, hat Sony schon jetzt offiziell seinen PlayStation Black Friday Sale eröffnet. Die Angebote und Rabatte gelten in den nächsten anderthalb Wochen bis zum 28. November 2022 .

BELIEBTE NEWS

