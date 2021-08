Bock auf Far Cry 6? Holt Far Cry 5 jetzt kostenlos am Wochenende nach

Ubisoft veröffentlicht in wenigen Wochen mit Far Cry 6 einen mit Spannung erwarteten Shooter. Falls ihr vorab wissen wollt, ob die Reihe euch gefallen könnte, dann habt ihr dieses Wochenende die Chance, kostenlos einen Test zu wagen. Denn Far Cry 5 wird jetzt einige Tage lang gratis spielbar sein.

Far Cry 5: Legt am Wochenende kostenlos das Handwerk einer radikalen Sekte

Das hat Ubisoft auf der offiziellen Webseite bekannt gegeben. Demnach könnt ihr das gesamte Spiel die nächsten Tage lang ausprobieren. Hier die wichtigsten Infos zum kostenlosen Test-Wochenende:

Zeitraum : 5. bis 8. August

: Plattformen : PlayStation 4 (auch auf PS5 spielbar), Xbox One (auch auf Xbox Series X/S spielbar), PC (nur über Epic Games Store und Ubisoft Connect), Stadia

: Spielstand ist übertragbar!

Rabatt-Aktion: Während des gesamten Wochenendes gibt es „Far Cry 5“ vergünstigt für zwischen 8 bis 13 Euro je nach Plattform. Auch der Season Pass beziehungsweise die Gold Edition ist im Angebot. Im Microsoft Store könnt ihr sogar gleich jedes Spiel der Reihe kostengünstiger erwerben.

In Far Cry 5 stellt ihr euch gegen die Sekte Eden’s Gate. ©Ubisoft

Nicht auf Steam: Gerade auf dem PC fällt auf, dass das kostenlose Wochenende dort nicht per Steam verfügbar ist. Einen öffentlichen Grund gibt es dafür nicht. Falls ihr aber trotzdem ohne weitere Kosten das gesamte Spiel ausprobieren wollt, dann müsst ihr auf den Epic Games Store oder auf Ubisofts hauseigenen Store setzen.

Worum geht es in Far Cry 5? Alles beginnt im fiktiven Hope County in Montana. Das eigentlich verschlafene, ländliche Dorf ist die Heimat der fanatischen Sekte Eden’s Gate, die an die kommende Apokalypse glaubt. Leiter des Ganzen ist Joseph Seed, der zusammen mit seinen Geschwistern, den Heralds, für Unruhe im Ort stiftet. Als Teil der Widerstandsbewegung müsst ihr die unterdrückte Gemeinde vom Kult befreien.

Mehr zum Spiel lest ihr im PlayCentral-Test:

Falls ihr „Far Cry 5“ im Rahmen des kostenlosen Wochenendes ausprobiert und nicht genug von der Formel bekommen könnt, dann markiert euch den 7. Oktober vor. An dem Tag erscheint nämlich „Far Cry 6“ endlich für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und PC und Google Stadia. Den Shooter könnt ihr bereits jetzt in der Gold, Ultimate oder Collector’s Edition vorbestellen.