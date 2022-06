MediaMarkt bittet zum „3 Tage Wahnsinn“-Sale. Das bedeutet, dass ihr bei dem großen Elektro-Handel jede Menge Angebote und Schnäppchen finden könnt. Das Ganze läuft allerdings nur noch bis zum 26. Juni 2022, also nur noch dieses Wochenende.

3 Tage Wahnsinn bei MediaMarkt-Sale

MediaMarkt startet dreitägigen Sale: Wenn ihr noch auf der Suche nach bestimmten Elektro-Geräten, Telefonen, Headsets oder Zubehör seid, könntet ihr Glück haben. Bei MediaMarkt findet nämlich ab heute ein umfangreicher Sale mit haufenweise Angeboten statt. Der umfasst so ziemlich alles, was es bei MediaMarkt gibt und läuft noch heute, morgen und übermorgen.

Was? „3 Tage Wahnsinn“-Sale

„3 Tage Wahnsinn“-Sale Wann? 24. bis 26. Juni 2022

24. bis 26. Juni 2022 Wo? Bei MediaMarkt, hier geht’s direkt zum Sale.

Das könnte euch interessieren: Unter anderem gibt es bei dem „3 Tage Wahnsinn“-Sale natürlich jede Menge Elektrogeräte wie Tablets, Laptops, Monitore und dergleichen. Ihr werdet hier aber auch fündig, wenn ihr zum Beispiel noch eine SSD sucht, einen neuen Drucker für das Home Office braucht oder euch sowieso eine neue Maus kaufen wolltet.

Neben der Arbeit darf aber selbstverständlich auch das Vergnügen nicht zu kurz kommen. Passend dazu gibt es beim MediaMarkt-Sale dann auch jede Menge Smartphones, OLED-TVs, Gaming-Headsets (wie das Pulse 3D passend zur PS5), Soundbars, Beamer und so weiter. Auch im Hinblick auf Spiele lässt sich MediaMarkt nicht lumpen: Wer will, kann haufenweise heruntergesetzte Titel für die PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, die Nintendo Switch und den PC finden.

Ihr könnt euch beim MediaMarkt-Sale auch mit diversem Equipment für das Heimkino ausstatten und zum Beispiel die zu Beamer und TV passenden Blu-ray-Player erstehen. Allerdings fällt auf, dass es beim „3 Tage Wahnsinn“-Sale keine Filme gibt. Auch die PS5 werdet ihr weiterhin vergeblich suchen. Alles andere gibt es sowohl online als auch im Markt und versandkostenfrei ab einem Wert von 59 Euro.

Was habt ihr ins Auge gefasst? Seid ihr auf Schnäppchenjagd? Schreibt es uns in die Kommentare.