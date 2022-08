MediaMarkt startet riesigen Gaming-Sale zur gamescom 2022

Bei MediaMarkt ist ein umfassender Sale gestartet, der ganz im Zeichen des Gaming steht. Das verdanken wir natürlich nicht dem Zufall, sondern vor allem der gamescom, die in Kürze startet. Wer sich dafür noch gebührend ausrüsten will, bekommt jetzt die perfekte Gelegenheit. Neben Streaming-Equipment und Konsolen sowie Zubehör gibt es auch jede Menge Headsets, Monitore und vieles mehr günstiger.

Gaming-Sale bei MediaMarkt gestartet

MediaMarkt freut sich über die bald beginnende gamescom 2022 und präsentiert die dazu passenden Angebote im riesigen Gaming-Sale. Der läuft noch bis zum 29. August und strotzt nur so vor Rabatten auf alles, was mit Videospielen zu tun hat. Egal, ob ihr am PC, dem Smartphone oder auf Konsolen zockt: Hier dürfte auch etwas für euch dabei sein.

Es gibt folgende Kategorien im neuen Gaming-Sale bei MediaMarkt:

PCs & Notebooks

Monitore & TVs

Headsets

Mäuse & Tastaturen

Streaming

Komponenten

Konsolen & Zubehör

Games

Sony Summer Sale

Stühle & Tische

Fanartikel

Live-Show-Angebote

Wenn ihr also zum Beispiel einen neuen Gaming-Laptop für die Fahrt nach Köln sucht, könnten die ASUS TUF-Notebooks etwas für euch sein. Da wäre zum Beispiel der ASUS TUF Gaming A17, der statt der Unverbindlichen Preisempfehlung von 1199 Euro jetzt für 999 Euro zu haben ist. Ihr spart also immerhin 16 % und bekommt ein Notebook mit RTX 3050-Grafikkarte sowie i5-11400H-Prozessor mit bis zu 4,5 GHz.

Wollt ihr stattdessen lieber von zuhause zuschauen und streamen, bekommt ihr bei diesem Sale natürlich auch so ziemlich alles, was ihr dafür braucht. Von den passenden Tischen und Stühlen über Headsets bis hin zu Mikrofonen und Kameras. Die Logitech C922-Webcam könnt ihr zum Beispiel gerade für nur 59 Euro statt 119 Euro ergattern. Oder ihr greift gleich zum Elgato-Bundle, das aus Stream Deck und Wave 3-Mikrofon besteht und im Moment 139 statt 182,45 Euro kostet.

Fahrt ihr zur gamescom 2022? Habt ihr beim MediaMarkt-Sale zugeschlagen? Schreibt es uns in die Kommentare!