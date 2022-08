Bethesda auf der gamescom 2022 – was ist geplant?

Am 24. August 2022 öffnet die gamescom nach zweijähriger Zwangspause endlich wieder ihre Tore. Die (Fach-)Besucher*innen können sich auch in diesem Jahr wieder auf ein buntes Programm freuen. Als einer der größten Aussteller fokussiert sich Bethesda in diesem Jahr vollends auf seine Community.

Bethesda setzt die Community in den Fokus

Wie bereits in den vergangenen Jahren nutzt Bethesda die gamescom, um den Besucher*innen ein einzigartiges Event zu bieten. Der Aussteller lockt unter anderem mit einer großen Community-Party und dem weltweit größten The Elder Scrolls Online-Community-Event.

Trefft Vasco aus Starfield

Bethesda feiert die Rückkehr der gamescom mit einer Weltpremiere. Besucher*innen können Vasco aus dem kommenden Sci-Fi-Abenteuer Starfield treffen. Der Roboterbegleiter wartet am Xbox-Stand (Halle 8) in der Entertainment Area und posiert sogar für Erinnerungsfotos. Weiterhin wird es ein Gewinnspiel geben, bei dem es einen Mini Fridge im Xbox Series X-Design abzustauben gibt.

Redfall und Starfield auf der Community-Party

Am Freitag, den 26. August startet Bethesda ab 19 Uhr seine Community-Party. Der Aussteller lädt die Fans zum Feiern und Zocken ein. Außerdem winken zahlreiche Goodies und Aktivitäten zu Fallout, Redfall (VÖ: 2023) und Starfield (VÖ: 2023). Die beiden angekündigten Titel können aber leider nicht wie erhofft angespielt werden.

Saltatio Mortis live in der ESO-Taverne

Am Samstag (27. August) werden 400 Messe-Besucher*innen in der The Elder Scrolls-Taverne am größten Community-Event teilnehmen. Unter einer gemütlichen Atmosphäre können sie sich untereinander austauschen und mit Entwicklern der Zenimax Online Studios ins Gespräch kommen.

So werden Rich Lambert (Creative Director), Mike Finnigan (Dungeon Lead) und CJ Grebb (Art Director) live vor Ort sein und Einblicke in ihre Arbeit ermöglichen.

Wie es sich für eine Taverne gehört, wird es auch Livemusik geben. Bethesda hat die Band Saltatio Mortis engagiert, die unter anderem „Pray to the Hunter“ live performen werden. Außerdem wird es Henna-Tattoos und Propmaking-Workshops geben.

Bethesda überträgt live auf Twitch

Für Fans, die nicht vor Ort dabei sein können, sendet Bethesda am Freitag (26. August) live von der gamescom. Von 10 bis 16 Uhr überträgt der Bethesda MainStream aus dem Studio am Xbox-Stand in Halle 8 ein vielfältiges Programm live auf Twitch. Genaues wird in Kürze noch bekanntgegeben. Ebenso wird die Community-Party und das Geschehen in der ESO-Taverne live auf dem Twitch-Kanal von Bethesda verfolgt werden können.