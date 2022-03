Spring Sale 2022 im Ubisoft Store: Diese drei DLCs im Angebot dürft ihr nicht verpassen!

Die ersten Blümchen recken sich gen Sonne, Verliebte laufen am Fluss entlang, die Bienen summen in der Luft und Gamer erfreuen sich am Spring Sale im Ubisoft Store. Wahrlich, es ist Frühling geworden.

Das französische Videospielunternehmen Ubisoft mit Sitz in Montreal lockt auch in diesem Jahr wieder mit allerlei äußerst attraktiven Angeboten, die es euch ermöglichen, bares Geld zu sparen und Spielwelten nachzuholen, für die ihr bisher weder Zeit noch Geld hattet.

Wir haben uns durch die gigantische Auswahl in dem Store gewühlt, in welchem ihr preisgekrönte Spiele teilweise für absolute Tiefpreise ergattern könnt, und haben Ausschau nach drei DLCs gehalten, die es im Spring Sale super günstig zu haben gibt und die ihr auf gar keinen Fall verpassen dürft.

Dabei haben wir darauf geachtet, dass die Downloaderweiterungen wirklich etwas zu bieten haben und in Sachen Inhalt vollends beeindrucken können. Außerdem haben wir die Bewertungen von Käufer*innen mit einbezogen und auch selbst Hand angelegt.

Assassin’s Creed, Far Cry 6 & Co. im Angebot: Spring Sale 2022 im Ubisoft Store gestartet

Spring Sale im Ubisoft Store: Drei DLCs, die ihr gespielt haben müsst

Wenn ihr euch nicht bereits ziemlich sicher seid, was ihr euch während der Aktionswochen im Ubisoft Store kaufen wollt, kann es schon mal passieren, dass der Überblick flöten geht. Schließlich gibt es während der Aktion vom 16. März 2022 bis zum 31. März 2022 mehr als 800 Angebote zu entdecken, teilweise mit Preissenkungen von bis zu 80 Prozent.

Kein Wunder also, dass sich manch Interessierte nach der Meinung und den Erfahrungen solcher sehnen, die die Titel und ihre vielen Erweiterungen bereits gespielt haben und daher wissen, ob sich ein Kauf lohnt. Wäre ja schließlich auch unangenehm, wenn ihr euer halbes Monatsgehalt für Games ausgebt, die euch im schlimmsten Fall nicht einmal unterhalten.

Um solche Horrorszenarien zu verhindern, haben wir die Liste an Angeboten während des Spring Sale doppelt gecheckt und schließlich drei DLCs herausgesucht, die wir beinahe vorbehaltlos empfehlen können und die ihr wahrscheinlich nirgendwo günstiger bekommt als aktuell im Ubisoft Store.

© Ubisoft

Assassin´s Creed Valhalla – Die Belagerung von Paris

Solltet ihr eure Freude mit Assassin´s Creed Valhalla gehabt haben, das in unserem ausführlichen Test auf Playcentral immerhin den Gold-Award abstauben konnte, dann haben wir gute Nachrichten für euch, denn die oft gelobte Erweiterung Die Belagerung von Paris gibt es in Ubisofts Shop aktuell für 12,49 Euro statt 24,99 Euro.

In der knapp 15 Stunden langen Erweiterung erwartet euch nicht nur ein neues, offenes Gebiet, sondern auch ein spannender Storystrang, viele neue Nebenmissionen und Einsätze, Raubzüge, Waffen sowie Waffentypen, Rüstungen und vieles mehr. Alleine mit der neuen Geschichte seid ihr gut und gerne sieben Stunden beschäftigt.

Neu erfindet dieser DLC das Rad zwar nicht, dafür erhalten Fans des Hauptspiels sehr viel neuen Content, in einer gewohnt atmosphärische Welt, die mit einer durchaus unterhaltsamen Story besticht und dabei auf die belanglosen World Events verzichtet, die bisher nicht auf viel Gegenliebe gestoßen sind.

Originalpreis : 24,99 Euro

: 24,99 Euro Preis im Spring Sale : 12,49 Euro

: 12,49 Euro Ersparnis : 12,50 Euro

: 12,50 Euro Bis zu 15 Stunden neues Gameplay , inklusive neue Infiltrationsmissionen, Rebelleneinsätze, neue Raubzüge und eine komplett neue Hauptmission

, inklusive neue Infiltrationsmissionen, Rebelleneinsätze, neue Raubzüge und eine komplett neue Hauptmission Neue Waffen und Waffentypen

Neue Rüstungen

Ein neues legendäres Tier

Bär als Reittier und Raben-Skins

und Neue Gegnertypen

Neue Fähigkeiten

Neue Fertigkeiten

Solltet ihr nicht sowieso bereits den Season Pass, die Gold- oder die Ultimate-Edition besitzen, die euch automatisch Zugriff auf die Erweiterungen zu Valhalla ermöglichen, ist für euch vielleicht auch interessant, dass der DLC Zorn der Druiden ebenfalls für 12,49 Euro zu haben ist. Diese Erweiterung kam bei den Tester*innen zwar nicht ganz so gut an, macht aber immer noch gehörig Spaß.

© Ubisoft

Tom Clancy´s The Division 2 – Die Warlords von New York

Der allseits beliebte Loot-Shooter Tom Clancy´s The Division 2 kann aktuell im Spring Sale für unschlagbare 9 Euro erworben werden, doch auch die hochgelobte Erweiterung Die Warlords von New York ist während der Rabattaktion für unter zehn Euro zu erhalten. Und wer diese Art von Spielen bevorzugt, kommt in dem DLC voll auf seine/ihre Kosten.

Das Paket umfasst eine neue Open World an der Südspitze Manhattens, eine neue Story-Kampagne, in der euch fünf Haupt- und acht Nebenmissionen erwarten, ein neuer legendärer Schwierigkeitsgrad und viele weitere Inhalte, die selbst einen höheren Preis rechtfertigen würden.

Tatsächlich entpuppte sich das Erweiterungspaket, das Anfang 2020 auf den Markt kam, als so gut, dass viele Spieler*innen, die bereits abgesprungen waren, zurückkamen und erneut auf Loot-Jagd gingen. Kein Wunder, schließlich bringt dieser DLC viele sinnvolle Anpassungen bei Werten und Ausrüstungen mit sich, sieht optisch sehr schick aus und bietet viele Stunden Spielspaß.

Originalpreis : 29,99 Euro

: 29,99 Euro Preis im Spring Sale : 9,00 Euro

: 9,00 Euro Ersparnis : 20,00 Euro

: 20,00 Euro Neue Open World-Map , diese umfasst die Stadtteile Civic Center, Two Bridges, Battery Park und Financial District

, diese umfasst die Stadtteile Civic Center, Two Bridges, Battery Park und Financial District Neue Story-Kampagne , inklusive fünf Haupt- und acht Nebenmission

, inklusive fünf Haupt- und acht Nebenmission Neuer legendärer Schwierigkeitsgrad

Vier neue Fertigkeiten sowie neue Waffen, Ausrüstungsgegenstände und spezielle Boni

sowie neue Waffen, Ausrüstungsgegenstände und spezielle Boni Neues Levelcap von 40 , inklusive neuem SHD-System

, inklusive neuem SHD-System Inhalte künftiger Seasons inklusive

Solltet ihr weder das Hauptspiel noch die hier vorgestellte Erweiterung besitzen, aber echtes Interesse daran haben, einige Stunden in den Loot Shooter zu investieren, könnt ihr euch auch direkt die Warlords of New York Ultimate Edition holen, die viele exklusive Inhalte mit sich bringt und während des Spring Sale für 24,00 Euro statt 79,99 Euro zu haben ist.

© Ubisoft

Far Cry 6 – Wahnsinn und Control

Die ersten zwei Erweiterungen zu dem überaus erfolgreichen Action-Adventure Far Cry 6 lassen euch in die Fußstapfen von zwei ikonischen Antagonisten schlüpfen, die den Held*innen der vorangegangenen Teile das Leben schwer gemacht haben: Vaas Montenegro aus Far Cry 3 und Pagan Min aus Far Cry 4.

In den Erweiterungen Wahnsinn und Control schlüpft ihr in die Rolle der überaus beliebten Antagonisten und werdet mit deren Wahnsinn, ihren Ängsten und ihren schlimmsten Feinden konfrontiert.

Die DLCs erzählen eine eigenständige Handlung, die unabhängig von der Geschichte des Hauptspiels existiert, dennoch könnt ihr hier Waffen und Gegenstände freischalten, die eure Figur in „Far Cry 6“ benutzen kann. Doch das Freischalten könnte sich in diesem Rougelite-Adventure als schwierig herausstellen.

Denn wer in diesen verrückten, gruseligen und auch knallbunten Welten stirbt, darf zwar seine neu erlernten Fähigkeiten behalten, verliert aber alle gesammelten Waffen und Gegenstände. Und die Feinde in diesen Erweiterungen sind deutlich stärker als im Hauptspiel. Zum Glück könnt ihr beide Abenteuer auch im Koop-Modus bestreiten.

Originalpreis : je 14,99 Euro

: je 14,99 Euro Preis im Spring Sale : 9,74 Euro (Wahnsinn), 11,24 Euro (Control)

: 9,74 Euro (Wahnsinn), 11,24 Euro (Control) Ersparnis : 5,25 Euro (Wahnsinn), 3,75 Euro (Control)

: 5,25 Euro (Wahnsinn), 3,75 Euro (Control) Zwei komplett neue Abenteuer im Rougelite-Stil

Zwei neue anspruchsvolle Herausforderungen , inklusive neuer Gegner, Waffen und Fähigkeiten

, inklusive neuer Gegner, Waffen und Fähigkeiten Schaltet neue Ausrüstungsgegenstände für Dani in „Far Cry 6“ frei

in „Far Cry 6“ frei Beide Abenteuer können im Koop-Modus bestritten werden

Solltet ihr Interesse an „Far Cry 6“ haben, seid bis heute aber noch nicht dazu gekommen, einen Blick in Ubisofts Spiel zu werfen, könnt ihr es im Spring Sale aktuell für 29,99 Euro statt 59,99 Euro erwerben. Bei der Ultimate Edition spart ihr sogar satte 60 Euro, denn die gibt es noch bis zum 31. März 2022 für 59,99 Euro statt 119,99 Euro.