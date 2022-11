Samsung Galaxy S21 Smartphone günstiger im Black Friday bei Otto

Es ist wieder so weit! Die allseits beliebte Sparzeit ist angebrochen, bei der die ganze Welt den Atem anhält. Denn so günstige Preise wie am sogenannten Black Friday gibt es eben nur einmal im Jahr.

Aber wie ist das in diesem Jahr? Gibt es wieder lohnenswerte Angebote? Der Black Friday startet 2022 schon früher und deshalb bietet der Black Friday Sale beim Onlinemarkt von Otto ab sofort spannende Deals.

Wir haben uns hier einmal genauer umgesehen und ein paar Schnäppchen für dich gefunden, die garantiert deinen Geldbeutel schonen.

Multimedia bei Otto mit unschlagbaren Preisen

Im Multimediabereich bei Otto gibt es unzählige Produkte, die aktuell reduziert sind. Darunter die Tablets von Samsung, Lenovo und Apple. Aber auch Smartphones wie das beliebte Samsung S21 sind aktuell rabattiert. Und das lohnt sich, wie ein Blick in die nachfolgende Liste zeigt.

Das sind die reduzierten Samsung-Smartphones im Black Friday:

Bedenkt, dass der Rabatt bei allen Farben des Samsung Galaxy S21 eingeräumt wird. Ihr seid also nicht an eine Farbe gebunden.

Handyhülle Galaxy S21 von Eazy Case mit -16% Rabatt

Wie lange läuft der Black Friday bei Otto?

Der Black Friday findet in diesem Jahr am 25. November 2022 statt. Doch die Angebotsphase bei Otto beginnt am 15. November und endet am 28. November 2022.

Warum bei Otto kaufen?

Der Onlineshop von Otto bietet beim Shopping viele Annehmlichkeiten. So überzeugt das Unternehmen unter anderem mit einer begehrten 0%-Finanzierungszahlung. Ihr könnt euren Einkauf ganz entspannt in Raten abzahlen.

Außerdem machen viele Kunden von der 100-Tage-Zahlpause Gebrauch. Beides ist sogar in Kombination möglich, wodurch eure Finanzierung erst in 100 Tagen beginnt.

Neukundenrabatt bei Otto: Bedenkt zudem den Neukundengutschein, wenn ihr Otto-Neukunde seid. Bei einem Einkauf ab 30 Euro gibt es aktuell einen Gutschein über 10 Euro Rabatt.

Außerdem gibt es bei Otto eine 30-tägige Rückgabegarantie, Gratis-Rücksendung und eine 24-Stunden-Beratung über E-Mail, Telefon, SMS oder Live-Chat. Hier geht es zum Kundenservice.