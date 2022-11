Black Friday bei Otto: Samsung Galaxy Tab S6 und iPad 10.2 günstiger im Sale

Ab sofort läuft bei Otto der große Black Friday Sale, der euch das eine oder andere Schnäppchen beschert. Wenn ihr schon jetzt auf der Suche nach ein passendes Weihnachtsgeschenk seid oder das ganze Jahr über auf den Black Friday gewartet habt, ist jetzt die richtige Zeit zum Shoppen!

In unserer großen Übersicht erfahrt ihr alles Wichtige zum Black Friday. Und hier geht es direkt zum großen Black Friday Sale bei Otto!

Der Black Friday ist wie eine Goldgrube. Denn wenn ihr euch die Produkte sowieso kaufen würdet, müsst ihr einfach nur bis zum Black Friday warten – und am Ende zahlt ihr dann teilweise sogar weniger als die Hälfte. Das ist gerade zum Beispiel bei Kaffeevollautomaten der Fall.

Multimedia bei Otto im Angebot

Und wo können wir sonst noch sparen? Werfen wir einmal einen Blick in den Multimediabereich bei Otto.

Hier gibt es aktuell unter anderem Tablets, die das ganze Jahr gekauft werden. Doch nur jetzt erhaltet ihr die Rabatte, die euren Geldbeutel schonen!

Mit von der Partie sind die Tablets von Samsung und sogar ein iPad gibt es dank Black Friday günstiger. Hier findet ihr die lohnenswertesten Tablets.

Das sind die reduzierten Tablets im Black Friday:

Bei dem iPad von Apple spart ihr nicht so viel, doch dafür könnt ihr bei den Samsung und Lenovo-Tablets umso mehr sparen.

Wie lange läuft der Black Friday bei Otto?

Der Black Friday findet in diesem Jahr am 25. November 2022 statt. Doch die Angebotsphase bei Otto beginnt am 15. November und endet am 28. November 2022.

Warum bei Otto kaufen?

Der Onlineshop von Otto bietet beim Shopping viele Annehmlichkeiten. So überzeugt das Unternehmen unter anderem mit einer begehrten 0%-Finanzierungszahlung. Ihr könnt euren Einkauf ganz entspannt in Raten abzahlen.

Außerdem machen viele Kunden von der 100-Tage-Zahlpause Gebrauch. Beides ist sogar in Kombination möglich, wodurch eure Finanzierung erst in 100 Tagen beginnt.

Neukundenrabatt bei Otto: Bedenkt zudem den Neukundengutschein, wenn ihr Otto-Neukunde seid. Bei einem Einkauf ab 30 Euro gibt es aktuell einen Gutschein über 10 Euro Rabatt.

Außerdem gibt es bei Otto eine 30-tägige Rückgabegarantie, Gratis-Rücksendung und eine 24-Stunden-Beratung über E-Mail, Telefon, SMS oder Live-Chat. Hier geht es zum Kundenservice.