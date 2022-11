Blacky Friday bei Otto: Jetzt bis zu 60% auf Kaffeevollautomaten sparen!

Der Black Friday fällt in diesem Jahr auf den 25. November 2022 und schon jetzt im Vorfeld könnt ihr richtig sparen. Denn das Onlineversandhaus Otto startet bereits heute mit unfassbar vielen Angeboten durch, die ihr euch auf gar keinen Fall entgehen lassen solltet.

Bei Otto heißt es jetzt Sparen vom 15. November bis zum 28. November. Ihr braucht euch somit nicht am eigentlichen Black Friday stressen, dass ihr kein Schnäppchen verpasst. Ihr könnt ab sofort loslegen und habt genug Zeit. Prima? Finden wir auch!

Kaffee am Morgen erhöht K/D mit Freuden

Wer kennt das nicht? Wenn ich morgens aufwache, brauche ich erst mal einen großen Becher Kaffee, damit ich aus dem Trott komme. Und auch im Laufe des Tages – vor der nächsten Runde Rainbow Six, Valorant oder Warzone – kann das schmackhafte Gebräu wahre Leben retten. Auch wenn es nur mein digitales Leben ist. Immerhin.

Aber sind wir mal ehrlich: wer möchte schon einen labbrigen Instantkaffee oder einen Kaffee aus der 20 Jahre alten Kaffeemaschine trinken? So richtig schmackhaft wird es leider erst mit einem Kaffeevollautomaten und da kommt der Black Friday Sale doch wie gerufen.

Deshalb haben wir euch nachfolgend ein paar Kaffeevollautomaten herausgesucht, die in der Angebotswoche bei Otto reduziert sind. Mit diesen Profigeräten trefft ihr sicher auch wieder mehr in Battlefield, so viel steht fest.

Aber welche Angebote lohnen sich wirklich, wenn ich ein*e Kaffeegenießer*in bin?

Vor allem die beliebten Kaffeevollautomaten von De’Longhi, die regulär in der UVP 1.310,00 Euro kosten, sind aktuell über die Hälfte reduziert. Das sieht man selten! Aber auch mit einem Kaffeevollautomaten von Krups könnt ihr eigentlich nichts falsch machen. Sie sind sogar bis zu 60 Prozent reduziert.

Wie lange geht der Black Friday bei Otto?

Der Black Friday findet in diesem Jahr am 25. November 2022 statt. Doch die Angebotsphase bei Otto läuft vom 15. November bis zum 28. November 2022. Hier noch mal die Daten im Überblick:

Black Friday-Sale: Start am 15. November 2022

Black Friday bei Otto: Großer Black Friday am 25. November 2022

Blackl Friday-Sale: Ende am 28. November 2022

Warum bei Otto kaufen?

Der Onlineshop von Otto bietet beim Shopping einige Annehmlichkeiten. So überzeugt das Unternehmen unter anderem mit einer Finanzierungszahlung. Ihr könnt euren Einkauf ganz entspannt in Raten abzahlen.

Außerdem machen viele Kunden von der 100-Tage-Zahlpause Gebrauch. Beides ist sogar in Kombination möglich, wodurch eure Finanzierung erst in 100 Tagen beginnt.

Neukundenrabatt bei Otto: Bedenkt zudem den Neukundengutschein, wenn ihr Otto-Neukunde seid. Bei einem Einkauf ab 30 Euro gibt es nämlich 10 Euro Rabatt.

Außerdem gibt es bei Otto eine 30-tägige Rückgabegarantie, Gratis-Rücksendung und eine 24-Stunden-Beratung, via E-Mail, Telefon, SMS oder sogar Live-Chat. Hier geht es zum Kundenservice.