Final Fantasy 16 exklusiv zum reduzierten Preis bei MediaMarkt abräumen!

Final Fantasy 16 ist am 22. Juni 2023 erschienen und exklusiv für PlayStation 5 erhältlich.

Dort erhaltet ihr einen digitalen Mini-Soundtrack und ein digitales Mini-Artbook . Ihr könnt euch also entscheiden, welche der beiden Versionen ihr haben möchtet.

Was ist in der Deluxe Edition enthalten? In der Deluxe Edition erwarten euch zusätzlich zum Spiel ein Steelbook und eine auf Stoff gedruckte Karte von Valisthea . Diese Goodies gibt es allerdings nur in der normalen Deluxe Edition. Die Zusätze der digitalen Version weichen ab.

Wer sich die Vorteile der Deluxe Edition sichern will, wird ebenfalls hier bei MediaMarkt fündig. Allerdings zum Standardpreis von 99,99 Euro . Einen Rabatt gibt es hierfür noch nirgends.

Seit dem 22. Juni ist „Final Fantasy 16“ auf dem Markt. Viele Fans wollten es seit Minute eins spielen können und haben sich den Titel vorbestellt oder direkt am Releasetag gekauft. Andere wiederum warten lieber etwas, bis der Titel das erste Mal reduziert ist.

Erst seit wenigen Tagen ist Final Fantasy 16 auf dem Markt. Fans stürzen sich mit großer Begeisterung auf das Action-RP. Wer etwas warten will, um den Titel zum günstigeren Preis zu ergattern, hat jetzt die erste Chance.

