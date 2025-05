Fallout Remaster unwahrscheinlich – Fehlender Quellcode und Herausforderungen bremsen Pläne

Die Frage, ob Bethesda frühere Fallout-Spiele remastern könnte, hat viele Spieler beschäftigt. Dies ist besonders relevant angesichts des Erfolgs der Amazon-Streaming-Serie zu Fallout sowie der kürzlichen Veröffentlichung von Oblivion Remastered. Doch eine Remaster-Version des ursprünglichen Fallout-Spiels scheint unwahrscheinlich zu sein. Tim Cain, der Schöpfer von Fallout, hat in einem YouTube-Video mehrere Gründe genannt, warum dies der Fall ist.

Die Zerstörung des Quellcodes

Warum gibt es Hindernisse für ein Remaster? Einer der größten Stolpersteine für ein Remaster des ursprünglichen Fallout ist das Fehlen des Quellcodes. Als Cain 1998 das Unternehmen Interplay Entertainment verließ, wurde ihm befohlen, alle Kopien des Quellcodes zu zerstören. Dies war eine gängige Praxis bei Interplay zu dieser Zeit. Cain führte diese Anweisung so gründlich aus, dass er sogar frühe Prototypen und Bibliotheken vernichtete, was bedeutet, dass selbst seine persönlichen Projekte nicht mehr kompilierbar sind.

„Als ich Interplay verließ, sagten sie: ‚Du solltest besser keine Kopien davon haben.‘ Ich zerstörte jede Kopie des Quellcodes, die ich hatte. Ich ging so weit, dass ich sogar frühe Prototypen und Bibliotheken zerstörte, was bedeutet, dass ich nicht einmal mehr einige meiner älteren, persönlichen ‚Spielprojekte‘, an denen ich zu Hause gearbeitet habe, kompilieren kann,“ sagte Cain.

Die Möglichkeit einer Veröffentlichung des Quellcodes

Könnte der Quellcode dennoch veröffentlicht werden? Trotz dieser Hürde gibt es einen Hoffnungsschimmer. Rebecca Heineman, Mitbegründerin von Interplay, hat enthüllt, dass sie den Quellcode sowohl des ursprünglichen Fallout als auch dessen Fortsetzung gesichert hat. Heineman hat Interesse bekundet, den Quellcode auf GitHub zu veröffentlichen, ähnlich wie sie es zuvor mit dem Quellcode der 3DO-Version von DOOM gemacht hat. Allerdings müsste sie dafür die Erlaubnis von Bethesda einholen.

Weitere Herausforderungen für ein Remaster

Welche weiteren Probleme bestehen? Selbst wenn der Quellcode verfügbar wäre, gibt es weitere Herausforderungen. Cain hat in seinem Video auf Probleme mit den Musiklizenzen, Bugs in der ursprünglichen Version und alternde Elemente wie die Benutzeroberfläche hingewiesen. Ein YouTube-Nutzer verglich die notwendigen Anpassungen und Änderungen von Fallout mit dem Theseus-Paradoxon, was darauf hindeutet, dass ein Remaster möglicherweise zu stark vom Original abweichen könnte.

Die Perspektive für ein Remaster

Wie stehen die Chancen auf ein Remaster? Trotz der Herausforderungen könnte ein Remaster von Fallout für Bethesda und Microsoft wertvoll sein, vor allem angesichts des gesteigerten Interesses an der Serie durch die Streaming-Show. Neue Spieler, die durch die Serie angezogen werden, müssen auf ältere Spiele zurückgreifen, da Fallout 5 noch in weiter Ferne liegt. Ein Remaster könnte daher sowohl für Veteranen als auch für Neulinge attraktiv sein. Glücklicherweise ist das ursprüngliche Fallout weiterhin auf Steam verfügbar für diejenigen, die es in seiner Originalform erleben möchten.

Was denkst du? Würdest du gerne ein Remaster von Fallout sehen oder glaubst du, dass die Entwickler zu viel ändern müssten? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!