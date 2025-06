Fallout-Begleiter-Ranking – Die 10 besten Charaktere und ihre Geheimnisse

Seit der Veröffentlichung des ursprünglichen Fallout im Jahr 1997 sind Begleiter ein integraler Bestandteil des Gameplays und der Geschichte der Serie. Während nicht alle von ihnen bei den Fans beliebt sind, haben sich viele Begleiter zu wahren Favoriten entwickelt, insbesondere da die Entwickler ihre Handlungsstränge mit persönlichen Quests erweitert haben. Von den fast 50 Begleitern, die es in den Fallout-Spielen gibt, konzentrieren wir uns hier auf die besten zehn.

Der kultige Begleiter Dogmeat

Warum ist Dogmeat so wichtig für die Fallout-Reihe? Eine Version von Dogmeat taucht in fast jedem Fallout-Spiel auf. Obwohl es sich immer um einen anderen Hund handelt, gilt er als unverzichtbar für das Fallout-Erlebnis. Dogmeat ist so bedeutend, dass es fast kein Fallout-Spiel ohne ihn gibt. Dennoch haben wir darauf verzichtet, die verschiedenen Versionen zu bewerten.

Tycho aus Fallout 1

Was macht Tycho zu einem bemerkenswerten Begleiter? Einige mögen Ian als den ersten rekrutierbaren Begleiter im ursprünglichen Fallout bevorzugen, aber Tycho ist der bessere Charakter. Tycho, dessen Großvater ein Texas Ranger war, bringt umfangreiches Wissen über Überleben, Waffen und Kampf mit sich. Er ist eine wichtige Informationsquelle für den Vault-Bewohner und zeigt den Fans, was Begleiter im Laufe der Serie werden würden.

Curie in Fallout 4

Wie entwickelt sich Curie im Spiel? Curie beginnt als Miss Nanny-Roboter, doch du kannst ihr helfen, ihr Bewusstsein in einen Synth-Körper zu übertragen, um ihre medizinischen Bestrebungen zu verfolgen. Diese berührende Geschichte repräsentiert einige der besten Charakterentwicklungen in Fallout 4. Zudem ist Curie ein großartiger Partner im Feld, insbesondere wenn du ihre Affinität maximierst, um den Combat Medic-Perk zu erhalten.

Lily Bowen aus Fallout: New Vegas

Was macht Lilys Geschichte so einzigartig? Lily Bowen ist eine der denkwürdigsten Supermutanten-Begleiterinnen, obwohl sie technisch gesehen eine Nightkin ist. Sie wurde im Alter von 75 Jahren in einen Nightkin verwandelt und kämpft mit den Nebenwirkungen ihrer Medikamente. Du hilfst ihr, eine schwierige Entscheidung über ihre Medikation zu treffen, was zu einer der emotionalsten Entscheidungen in New Vegas führt.

Goris in Fallout 2

Warum ist Goris ein besonderer Begleiter? Wenn die meisten Spieler einen Todeskrallen sehen, ergreifen sie die Flucht. Nicht so bei Goris, einem intelligenten Todeskrallen in Fallout 2. Er ist ein aufstrebender Gelehrter und ein mächtiger Verbündeter im Kampf. Obwohl andere Begleiter emotionalere Geschichten haben, bietet kein anderer Begleiter so viel rohe Kraft wie Goris.

MacCready aus Fallout 4

Wie hat sich MacCready seit Fallout 3 entwickelt? MacCready ist ein Charakter, den du bereits als 12-jährigen Bürgermeister von Little Lamplight in Fallout 3 kennenlernst. In Fallout 4 ist er ein junger Vater, und du kannst ihm helfen, ein Heilmittel für seinen Sohn Duncan zu finden. Diese Entwicklung macht ihn zu einem treuen Begleiter, der im Spiel eine wichtige Rolle spielt.

Marcus in Fallout 2

Welche Rolle spielt Marcus im Fallout-Universum? Marcus war ein Anhänger des Meisters im ursprünglichen Fallout, doch in Fallout 2 arbeitet er als Sheriff von Broken Hills. Er schließt sich dem Auserwählten an, um die Bedrohung durch die Enklave zu beseitigen. Später zieht er in die Mojave-Wüste und gründet Jacobstown, wo du ihn erneut in Fallout: New Vegas treffen kannst.

Fawkes aus Fallout 3

Was macht Fawkes zu einem herausragenden Begleiter? Fawkes ist bemerkenswert intelligent im Vergleich zu anderen Supermutanten im Capital Wasteland. Er ist ein effektiver Kämpfer und spielt eine entscheidende Rolle im Endspiel von Fallout 3. Als strahlungsresistenter Begleiter kann er den Wasseraufbereiter sicher starten und wird zu Recht als „Wahrer Held“ bezeichnet.

Veronica in Fallout: New Vegas

Warum ist Veronicas Geschichte so bewegend? Veronica ist in der Bruderschaft aufgewachsen und sollte eigentlich Schreiberin werden. Doch mit dir als Begleiter beginnt sie, ein anderes Leben zu sehen. Ihre Geschichte ist voller Nuancen und zeigt die Schwierigkeiten des Lebens unter den strengen Regeln der Bruderschaft. Mit ihrem scharfen Humor und ihrer positiven Einstellung bleibt Veronica eine der am besten geschriebenen Figuren in Fallout.

Nick Valentine aus Fallout 4

Was macht Nick Valentine so faszinierend? Nick Valentine ist in vielerlei Hinsicht der Hauptbegleiter von Fallout 4. Seine Questreihe bietet viel Charakterentwicklung, einschließlich seiner Rolle im Far Harbor DLC. Nicks Hintergrundgeschichte als Gen 2-Synth mit einer künstlichen Persönlichkeit hebt ihn von anderen ab und macht ihn zu einem der beliebtesten Begleiter in der Serie.

Craig Boone in Fallout: New Vegas

Warum ist Boone der beste Begleiter in Fallout? Boone ist ein herausragender Scharfschütze und ein starker Verbündeter in Kämpfen. Seine tragische Geschichte, die mit dem Massaker von Bitter Springs und dem Verlust seiner Frau Carla verknüpft ist, macht ihn zu einem der emotional tiefgründigsten Charaktere der Serie. Durch seine persönliche Quest kannst du ihm helfen, Rache zu nehmen, was seine Geschichte zu einer der denkwürdigsten in Fallout macht.

