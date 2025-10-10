Fallout 76-C.A.M.P.-Gewinner enthüllt – Schau dir die prämierten Designs an!

Fallout 76 hat kürzlich die Gewinner des ersten „Rebuild Appalachia“-Designwettbewerbs bekannt gegeben. Dieses Event ist Teil eines größeren Wettbewerbs, der im Zuge des neuesten Updates für Fallout 76, dem C.A.M.P. Revamp, ins Leben gerufen wurde. Die Teilnehmer hatten die Aufgabe, beeindruckende C.A.M.P.-Designs zu erstellen, die die neuen Möglichkeiten des Updates demonstrieren.

Die Gewinner des „Rebuild Appalachia“-Wettbewerbs

Welche Designs wurden ausgezeichnet? Die vier Gewinner des ersten Wettbewerbsrunden sind Appalachian Sky Garden von ChrisTiina, My Treehouse von socialiteX, Reclamation Rose von NukaMegs und Skyline Valley Garden Bunker von ash_lemonjello. Jedes dieser Designs zeigt die Kreativität und das technische Geschick der Erbauer. ChrisTiina ließ sich von dem Film „Castle in the Sky“ inspirieren und erschuf einen C.A.M.P., das die magische Atmosphäre von Hayao Miyazakis Werk widerspiegelt.

SocialiteX hingegen entschied sich für ein realistischeres Thema mit einem detaillierten zweistöckigen Baumhaus. Reclamation Rose von NukaMegs bringt Farbe in die karge Landschaft des Spiels mit einem floralen Shop, der selbst einem nuklearen Ereignis standhalten könnte. Der Skyline Valley Garden Bunker von ash_lemonjello kombiniert geschickt eine gemütliche Atmosphäre mit praktischen Funktionen.

Die kommenden Runden des Wettbewerbs

Welche Themen folgen in den nächsten Runden? Die zweite Runde des Wettbewerbs begann am 1. Oktober 2025 und läuft bis zum 29. Oktober. Das Thema dieser Runde ist Halloween. Spieler sind eingeladen, ihre gruseligsten und kreativsten Designs einzureichen. Im November folgt eine Runde mit dem Thema „The House Always Wins“, die sich auf Casinodesigns konzentriert. Die letzte Runde im Dezember steht unter dem Motto „The Kindest Dwellers Ever Known“ und legt den Fokus auf C.A.M.P.s, die neuen Spielern helfen sollen.

Hintergrund zu Fallout 76

Was zeichnet Fallout 76 aus? Fallout 76 ist ein Action-Rollenspiel, das von Bethesda Game Studios entwickelt wurde. Es ist das erste Multiplayer-Spiel von Bethesda und spielt im postapokalyptischen West Virginia. Spieler schlüpfen in die Rolle eines Bewohners von Vault 76, der die Welt erkunden und wiederbesiedeln soll. Trotz eines schwierigen Starts hat sich das Spiel kontinuierlich verbessert, unter anderem durch Updates wie das C.A.M.P. Revamp.

Das Spiel bietet eine offene Welt, die sowohl alleine als auch mit Freunden erkundet werden kann. Spieler können sich gegenseitig helfen, handeln oder in Kämpfen gegeneinander antreten. Seit der Veröffentlichung haben zahlreiche Updates die Spielmechaniken und Inhalte erweitert, um den Spielern ein besseres Erlebnis zu bieten.

Was denkst du über die Gewinnerdesigns und das C.A.M.P. Revamp Update? Teile deine Meinung in den Kommentaren!