Erste Set-Bilder der HBO-Harry-Potter-Serie zeigen die Dursleys in neuem Look

HBOs lang erwartete Harry Potter-Serie ist offiziell in Produktion gegangen! Und jetzt gibt es erste Einblicke in eine der am meisten verhassten Figuren der Buchreihe: die Dursleys. Die jüngsten Fotos vom Set in London zeigen die Familie Dursley, die Harry nach dem Mord an seinen Eltern aufnimmt. Diese Familie, bestehend aus Tante Petunia, Onkel Vernon und Cousin Dudley, ist bekannt für ihre grausame Behandlung des jungen Harry. Er wird in einem Schrank unter der Treppe zum Schlafen gezwungen, dient als Diener und wird von Dudley unbarmherzig gehänselt.

Die neuen Set-Fotos, die auf dem X-Account @HPMoviesNews veröffentlicht wurden, zeigen die Dursleys, dargestellt von Daniel Rigby (Vernon), Bel Powley (Petunia) und Amos Kitson (Dudley), am Londoner Zoo. Diese Szene entstammt dem ersten Buch, in dem Harry unwissentlich Magie einsetzt, um seinen Cousin Dudley im Schlangengehege einzusperren. Hier wird auch erstmals angedeutet, dass Harry ein Parselmund ist, da er mit Schlangen kommunizieren kann. Dies ist eine Fähigkeit, die er durch seine Verbindung zu Lord Voldemort erlangt hat.

Die Dursleys in neuem Look

Wie unterscheiden sich die Dursleys in der Serie von den Filmen? Auffällig ist der Kleidungsstil der Dursleys, der typisch für die frühen 90er Jahre ist. Mit Windjacken und auffälligen Poloshirts unterscheiden sie sich deutlich von ihrem Aussehen in den Harry Potter-Filmen. Dies zeigt, dass die Macher der HBO-Serie die Ära der Bücher, die von 1991 bis 1998 spielen, authentisch darstellen möchten.

HBO hat angekündigt, dass jede Staffel der Serie eines der Harry Potter-Bücher abdecken wird. Das bedeutet, dass wir wahrscheinlich mehr Zeit mit den Dursleys verbringen werden als in den Filmen. In den Filmen, in denen Richard Griffiths und Fiona Shaw Vernon und Petunia spielten, wurde der Missbrauch, den Harry durch die Dursleys erfuhr, nur angedeutet. Die Serie könnte jedoch tiefer in die komplexe Beziehung zwischen Petunia und ihrer Schwester Lily, Harrys Mutter, eintauchen.

Ein bedeutungsvoller Anfang

Warum ist die Darstellung der Dursleys wichtig für die Serie? Während viele Zuschauer gespannt auf die magischen Abenteuer in Hogwarts warten, ist es wichtig, Harrys Leben vor seiner Ankunft in der Zaubererwelt zu etablieren. Mehr Zeit mit den Dursleys bedeutet, dass Rubeus Hagrids Ankunft in Harrys Zuhause in Little Whinging, bei der er ihm mitteilt, dass er ein Zauberer ist, noch bedeutungsvoller wird. Und wer freut sich nicht darauf, zu sehen, wie Hagrid Dudley mit einem Schweineschwanz versieht?

Was hältst du von dem neuen Look der Dursleys? Lass es uns in den Kommentaren wissen!