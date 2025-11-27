Epic Games Store – Gratisspiele im Dezember 2025 mit Jackbox und Darkside Detective

Der Epic Games Store hat die beiden kostenlosen Spiele bekannt gegeben, die am 4. Dezember 2025 verfügbar sein werden: The Jackbox Party Pack 4 und The Darkside Detective. Diese Ankündigung ist besonders spannend, da es das erste Mal seit fast sieben Jahren ist, dass ein Spiel aus der Jackbox-Serie kostenlos auf dieser Plattform angeboten wird. Die Spiele stehen den Nutzern des Epic Games Stores für eine Woche zur Verfügung.

Was bietet The Jackbox Party Pack 4?

Warum ist The Jackbox Party Pack 4 so beliebt? Dieses Partyspiel-Paket, entwickelt von Jackbox Games aus Chicago, bietet fünf verschiedene Minispiele, die bei Spielern sehr beliebt sind. Die Spiele sind bekannt für ihre humorvollen Elemente und die Möglichkeit, mit bis zu 16 Personen zu spielen.

Unter den Minispielen befindet sich Fibbage 3, ein Bluffing-Trivia-Spiel, bei dem du eine überzeugende falsche Antwort erstellen musst, um andere in die Irre zu führen. Survive the Internet ist ein weiteres Highlight, das auf satirische Weise die Dynamiken des Internets wiedergibt, indem du harmlose Antworten in peinliche oder absurde Aussagen umwandelst.

Die Minispiele im Überblick

Welche Minispiele sind in The Jackbox Party Pack 4 enthalten? Hier sind die fünf Minispiele, die du entdecken kannst:

Fibbage 3 (2-8 Spieler)

Survive the Internet (3-8 Spieler)

Monster Seeking Monster (3-7 Spieler)

Bracketeering (3-16 Spieler)

Civic Doodle (3-8 Spieler)

Monster Seeking Monster hebt sich durch seine einzigartige Mischung aus Dating und Geheimidentitäten hervor. Bracketeering bietet spannende Vorhersagen, während Civic Doodle ein gemeinschaftliches Zeichenspiel ist, das um die Verschönerung einer Stadt konkurriert.

Was macht The Darkside Detective besonders?

Worum geht es in The Darkside Detective? Dieses Spiel bringt dich in die Rolle eines Detektivs, der in der fiktiven Stadt Twin Lakes paranormale Fälle untersucht. Mit seinen Pixel-Art-Grafiken und einem humorvollen Ansatz erinnert es an Kultserien wie Twin Peaks und Akte X.

Eine weitere Besonderheit ist der von Ben Prunty komponierte Soundtrack, bekannt durch Spiele wie FTL und Subnautica: Below Zero. The Darkside Detective hat auf Steam fast 2.000 sehr positive Bewertungen erhalten, was seine Beliebtheit unterstreicht.

Verfügbarkeit der Spiele

Wie lange kannst du die Spiele kostenlos erhalten? The Jackbox Party Pack 4 und The Darkside Detective sind vom 4. Dezember bis zum 11. Dezember 2025 verfügbar. Danach endet die Möglichkeit, diese Spiele kostenlos zu deiner Sammlung hinzuzufügen.

Momente wie diese sind perfekte Gelegenheiten, neue Spiele zu entdecken oder mit Freunden und Familie gemeinsam zu spielen. Der Epic Games Store bietet regelmäßig solche Aktionen an, was ihn zu einer beliebten Plattform für Gamer macht.

Welche der beiden kostenlosen Spiele wirst du zuerst ausprobieren? Teile deine Meinung in den Kommentaren!