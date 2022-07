Gaming-Ikone Elotrix lehnt GTA-RP-Deal über halbe Million ab – was ist der Grund?

Elotrix (ELoTRiX), der mit bürgerlichem Namen Carsten heißt, ist eine wahre Ikone auf YouTube, wenn es um überdrehte Gaming-Videos geht. Seit 2012 brüllt er in seinen Videos fremde Spieler*innen an, flippt immer wieder aus und schreit sich all seine Emotionen von der Seele.

Er wird von vielen für seine humorvolle Art geliebt, da er die Menschen mit seinen Ausrastern zum Lachen bringt. Der Content-Creator zählt hierzulande zu den ersten, die Gaming-Videos auf YouTube hochgeladen haben. Heute ist er viel auf Twitch unterwegs. Er streamt mal mehr und mal weniger.

Der deutsche YouTuber und Twitch-Streamer, der primär Call of Duty oder gerne auch mal Games wie Dark Souls oder God of War zockt, sorgte in der Vergangenheit immer wieder für Schlagzeilen.

Der YouTube-Star versammelt mittlerweile 1,4 Millionen Follower auf Twitch, und rund 1,24 Millionen Menschen folgen ihm auf seinem YouTube-Hauptkanal. Er lehnte nun einen Deal ab, der ihm fast eine halbe Million Euro eingebracht hätte.

Elotrix sagt Nein: Megadeal über halbe Million

Bei dem bemerkenswerten Angebot soll es sich um eine Offerte von den Verantwortlichen hinter dem GTA-RP-Server „Grand RP“ handeln.

Hierbei handelt es sich auf den ersten Blick um einen ganz normalen GTA-RP-Server, der in der Vergangenheit unter anderem durch Gaming-YouTuber wie Montana Black ins öffentliche Licht gerückt wurde.

Wie sah der Deal aus? Doch für Elotrix passte das Angebot scheinbar nicht, denn er lehnte das Angebot ab. Innerhalb einer Probezeit sollte er laut Aussagen dreimal für zwei Stunden streamen, wofür er 18.000 Euro bekommen hätte.

Nach einer entsprechenden Anzahl an Anmeldungen beim Server über den Elotrix-Link hätte es dann einen Jahresdeal gegeben.

Dieser Megadeal beinhaltete laut Aussage von Elotrix eine Entlohnung von 50.000 Euro im Monat (und das für ein ganzes Jahr). Dafür hätte er zehn Mal im Monat auf dem RP-Server streamen müssen, wobei er sich mindestens zwei Stunden davon auf dem Server umhertummeln müsste. Er hätte so in einem Jahr über eine halbe Million Euro verdient, also 600.000 Euro.

Warum hat Elotrix den Megadeal abgelehnt?

Er erklärt live im Stream, dass es hier um „geisteskranke Summen“ gehe, die ihm angeboten worden seien. Doch aufgrund der Tatsache, dass ihm davon abgeraten wurde, hätte er sich schließlich dagegen entschieden. Er meint:

„Ich muss immer schmunzeln, wenn ich Streamer sehe, die das doch angenommen haben. Weil die haben dann wahrscheinlich nicht den Luxus, dass sie auf den Deal so mäßig sch***en können.“

Er sagt, dass der „Server einfach Schmutz“ sei, weshalb er dann etwas streamen würde, worauf er keine Lust habe. Er führt weiter aus, dass er dem Server äußerst negativ entgegenblickt.

Elotrix meint, es wäre theoretisch machbar gewesen, zumindest aus technischer Sicht. Doch seine Freunde hätten ihm davon abgeraten, da das „Geld nicht ganz clean“ sei.

Außerdem könne man auf dem Server gar nicht vernünftig als Streamer*in spielen, da man jedes Mal „gestreamsnipt“ wird.

„Und du verkaufst halt eigentlich deinen Arsch fürs Geld. […] Und da gibt es Lootboxen. Also hätte ich Zuschauern quasi auch Lootboxen irgendwie indirekt angedreht.“

Falls ihr Elotrix einmal live beim Abragen zusehen möchtet, könnt ihr auf seinem Twitch-Kanal vorbeisehen. Bei seinen Livestreams schauen im Schnitt aktuell rund 6000 Zuschauer*innen vorbei.