Elon Musk enthüllt das einzige Spiel, dass er je auf Konsole spielte

Elon Musk zeigte sich bislang stets als passionierter PC-Spieler und hat bereits die Liste seiner liebsten Games enthüllt. Doch welches Spiel hat den Tesla-Gründer dazu bewegt, vielleicht doch einmal auf eine Konsole zu wechseln? Das hat Musk nun auf Twitter offenbart.

Elon Musk hat nur ein Spiel auf Konsole gespielt

Aktuell sind alle Augen auf den reichsten Mann der Welt gerichtet. Für Gamer*innen ist er dabei besonders interessant, denn Elon Musk zeigt nicht nur Interesse für die Gründung innovativer Unternehmen, sondern auch für Videospiele.

Dass er beides sogar vereinen kann, zeigt er in seinem neuesten Tesla S-Modell, in dem er sowohl The Witcher 3: Wild Hunt als auch Cyberpunk 2077 im Arcade-Modus des Elektroautos spielbar gemacht hat. Doch was zockt Musk, wenn er weder auf PC noch in einem Tesla spielt, sondern auf einer richtigen Konsole?

Cyberpunk 2077-Hotfix bringt selbst Elon Musk zum Schmunzeln

Only PC, bis auf …: Bislang hat der CEO offenbar nur Halo auf einer Konsole gespielt. Da es sich bei dem Game um ein Xbox-exklusives Spiel handelt, hat er den Titel demensprechend auf einer Microsoft-Plattform gezockt – und es dabei belassen, immerhin gibt es inzwischen sämtliche „Halo“-Games auch für PC.

Only Halo — Elon Musk (@elonmusk) January 30, 2021

Der neueste Teil der Shooter-Reihe Halo: Infinite wird übrigens noch ein wenig auf sich warten lassen. Normalerweise war das Spiel als Launch-Titel für die Xbox Series X geplant, die Arbeitsumstände während der Pandemie haben jedoch zu einer Verzögerung bis in den Herbst 2021 geführt.