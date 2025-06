Ellies Rachefeldzug – Die umstrittene Scar Island-Szene in The Last of Us Staffel 2

Die zweite Staffel von „The Last of Us“ hat mit ihrer finalen Episode „Convergence“ für Gesprächsstoff gesorgt. Besonders eine Szene, die ursprünglich aus dem Spiel herausgeschnitten wurde, hat bei den Fans für Kontroversen gesorgt. Ellie, gespielt von Bella Ramsey, kommt ihrer Rache an Abby, dargestellt von Kaitlyn Dever, näher, wobei ein Abstecher zur Scar Island gezeigt wird. Diese Szene spaltet die Meinungen der Zuschauer, obwohl sie ursprünglich im Videospiel enthalten war und eine bedeutende Rolle in Ellies Reise spielt.

Die Bedeutung der Scar Island-Szene

Warum ist die Scar Island-Szene so entscheidend? Laut Neil Druckmann, dem Schöpfer der Serie, war es wichtig, diese Szene zu integrieren, da sie eine neue Gemeinschaft zeigt, die so xenophob ist, dass sie Ellie, die für sie gekämpft hätte, beinahe tötet. Zudem verdeutlicht die Szene erneut Ellies verzweifeltes Streben, Abby aufzuspüren. Diese Obsession ist ein zentraler Punkt von Ellies Charakterentwicklung in der Serie.

Druckmann erklärt in einem Podcast, dass die Szene ursprünglich aus dem Spiel „The Last of Us Part II“ entfernt wurde, da es zeitliche Einschränkungen gab. Doch für die Serie war es von Bedeutung, diese Momente zu zeigen. Die Szene, in der Ellie auf Seraphite Island strandet und fast getötet wird, unterstreicht, wie weit sie bereit ist zu gehen, um ihre Rache zu vollenden, selbst wenn es sie das Leben kosten könnte.

Der Kreis der Rache

Was treibt Ellies Rache an? Ellies Mission, Abby zu töten, ist eine Reaktion auf den Mord an Joel, ihrem Vaterersatz, durch Abby und ihre Gruppe. Joel hatte zuvor Abbys Vater, den Firefly-Arzt, getötet, um Ellies Leben zu retten. Diese Spirale der Rache zieht sich durch die gesamte Serie und zeigt die endlose Natur von Vergeltung und Gewalt in dieser postapokalyptischen Welt.

Die finale Episode der zweiten Staffel verdeutlicht, dass der Weg der Rache für Ellie noch lange nicht vorbei ist. Die Serie zeigt, wie Ellies Besessenheit mit der Rache sie immer weiter von ihrem eigentlichen Ziel entfernt, und verdeutlicht die psychologische Belastung, die sie durchlebt.

Die Erweiterung durch die Serie

Wie profitiert die Serie von der Spielvorlage? Eine der Stärken der Serienadaption von „The Last of Us“ ist die Möglichkeit, Szenen zu zeigen, die im Spiel aufgrund von Zeitmangel nicht realisiert werden konnten. Die Einbindung der ursprünglich gestrichenen Szenen bietet den Zuschauern einen erweiterten Blick auf die komplexe Erzählstruktur und die Charakterentwicklung.

Die Serie ermöglicht es, tiefer in die Welt von „The Last of Us“ einzutauchen und neue Aspekte der Geschichte zu entdecken, die im Spiel nicht zu sehen waren. Das Hinzufügen solcher Szenen trägt zur Tiefe der Erzählung bei und lässt die Zuschauer die Beweggründe der Charaktere noch besser verstehen.

