Letztes Jahr wurde im Rahmen der E3 2019 das kommende Action-RPG Elden Ring von FromSoftware angekündigt. Das neue Spiel von Hidetaka Miyazaki nach Dark Souls und Bloodborne entsteht in Zusammenarbeit mit Game of Thrones-Autor George R.R. Martin und gilt als das bislang ambitionierteste Spiel des japanischen Studios. Ein konkreter Release-Termin steht bislang aber noch nicht fest.

Xbox-Chef Phil Spencer von Microsoft durfte schon jetzt einen ersten Blick auf Elden Ring werfen, bestätigte er in einem Interview mit den US-Kollegen von Gamespot. Demnach konnte er das Game bereits vorab testen und zeigt sich begeistert von der Umsetzung:

„Ich habe schon einiges gesehen und ich habe ziemlich viel gespielt. Für jemanden, der zumindest in den letzten zehn Jahren alle Spiele von Miyazaki gespielt hat, ist dies eindeutig das ambitionierteste Spiel, das er bisher gemacht hat. Ich meine, ich liebe seine Spiele, aber wenn ich sehe, wie er einige der Spielmechaniken in Angriff nimmt, wie er und sein Team das gemeinsam tun, oder das Setting, bei dem sie diesmal in Bezug auf die Story mit einem anderen Schöpfer zusammenarbeiten. Ich liebe das.“