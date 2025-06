Elden Ring Update verbessert Boss Libra und behebt zahlreiche Spiel-Bugs

Das neue Update von Elden Ring Nightreign bringt einige lang ersehnte Änderungen mit sich, die das Spiel für viele Spieler angenehmer machen dürften. Besonders im Fokus steht dabei der Bossgegner Libra, das Kreatur der Nacht, der für seine frustrierenden Angriffsmuster bekannt ist.

Änderungen an Libra

Was genau wurde an Libra geändert? Libra, auch bekannt als das „Equilibrious Beast“, war berüchtigt dafür, Madness-auslösende Angriffe zu spammen und sich blitzschnell durch die Arena zu teleportieren. Das Update behebt einen Fehler, der dazu führte, dass Libra bestimmte Aktionen wiederholt ausführte. Viele Spieler berichteten von Kämpfen, in denen Libra in einer Endlosschleife von Sprüngen und Angriffen gefangen war, was die Begegnung extrem herausfordernd machte.

Ein weiterer Fehler trat auf, wenn Libra sich überhaupt nicht bewegte, was den Kampf zwar einfacher, aber offensichtlich unfreiwillig machte. Mit dem aktuellen Update sollten diese Probleme der Vergangenheit angehören.

Libra als Händler

Welche Bedeutung hat Libra außerhalb der Bosskämpfe? Abseits der Kämpfe kann man Libra auch als Händler während normaler Expeditionen antreffen. Dies ist besonders wichtig für einen Abschnitt des Guardian’s Remembrance Runs, bei dem Libra manchmal nicht erschien. Auch dieses Problem wurde im neuesten Update behoben, sodass Libra nun zuverlässig in Erscheinung tritt.

Weitere Patch-Änderungen

Welche weiteren Bugs wurden behoben? Neben den Änderungen an Libra wurden auch andere Bugs adressiert. Ein Fehler, bei dem der Passive Effekt „Add (Magic/Lightning/Holy) to Weapon“ bei Bögen die physische Angriffskraft unerwartet erhöhte, wurde ebenso behoben wie ein Fehler, bei dem bestimmte nicht-direkte Angriffe den Attribut-Angriff und den Status-Ailment der Waffe auslösten.

Zudem wurde ein Fehler behoben, bei dem Waffen mit dem Passive Effekt „Projectile Damage Drop-Off Reduced“ nicht in der Beutepool von Truhen und gefallenen Feinden enthalten waren. Auch der Dämonenhändler, der unter bestimmten Bedingungen nicht erschien, sollte nun wieder zuverlässig auftauchen.

Stabilität und weitere Anpassungen

Welche Stabilitätsverbesserungen wurden eingeführt? Im Kampf gegen Adel, Baron der Nacht, trat ein Fehler auf, der das Spiel unter bestimmten Umständen instabil machte. Dieser Bug gehört nun der Vergangenheit an. Ein weiteres Problem, bei dem es nicht möglich war, einen Spieler zu retten, der kurz vor dem Tod stand, nachdem er von Wormfaces Griffattacke gepackt wurde, wurde ebenfalls behoben.

Mit diesem Update konzentrieren sich die Entwickler darauf, die Stabilität des Spiels zu verbessern und bestehende Probleme zu beheben, um ein reibungsloseres Spielerlebnis zu gewährleisten.

Was hältst du von den Änderungen im Elden Ring Nightreign Update? Teile deine Meinung in den Kommentaren mit uns!