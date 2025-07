Elden Ring Nightreign – Neuer Boss Everdark Sovereign ab Juli verfügbar

Elden Ring Nightreign, ein Spin-off des beliebten Elden Ring, hat sich schnell zu einem Favoriten unter den Fans von FromSoftware entwickelt. Das im Mai 2025 veröffentlichte Spiel kombiniert die Roguelike-Mechanik mit kooperativen Elementen und bietet den Spielern eine einzigartige Möglichkeit, die düstere Welt von Limveld zu erkunden. Diese Welt, eine prozedural generierte Version von Limgrave, ist von einem katastrophalen Ereignis namens „Nightrain“ heimgesucht, das die Lande in Dunkelheit taucht und monströse Wesen hervorbringt.

In dieser Atmosphäre müssen sich die Spieler als „Nightfarer“ zusammenschließen, um die Nightlords zu besiegen und die Nacht zu vertreiben. Das Spiel hat sich schnell einen Namen gemacht und bereits 3,5 Millionen Einheiten verkauft, was die Beliebtheit und das Interesse der Spieler an Elden Ring Nightreign unterstreicht.

Ein neuer Herausforderer: Everdark Sovereign

Was erwartet dich bei der neuen Version des Sentient Pest Bosses? Spieler von Elden Ring Nightreign sollten sich auf eine neue Herausforderung einstellen, denn der Entwickler FromSoftware hat angekündigt, dass eine stärkere Version eines der nervigsten Bosse, Gnoster, Wisdom of Night, bald verfügbar sein wird. Die Everdark Sovereign-Version des Sentient Pest wird am 3. Juli 2025 um 03:00 Uhr CEST in Limveld landen.

Um an diesem neuen Kampf teilzunehmen, musst du zuerst die reguläre Version von Gnoster, Wisdom of Night besiegen. Diese neue, schwierigere Herausforderung wird für eine begrenzte Zeit verfügbar sein, da die Everdark Sovereigns in der Regel nach einer Woche durch einen anderen Boss ersetzt werden. Ob dies auch nächste Woche der Fall sein wird, ist noch unklar.

Spielerreaktionen und Community-Erwartungen

Wie reagieren die Fans auf die neue Herausforderung? Die Elden Ring Nightreign-Community hat gemischte Gefühle gegenüber der Ankündigung des Everdark Sovereign. Während einige Spieler die zusätzliche Herausforderung begrüßen, sind andere besorgt über die erhöhte Schwierigkeit. Ein Reddit-Nutzer schrieb:

„Ich freue mich darauf, diesen Kampf in der zweiten Phase zu beginnen, wo ich erwarte, vom Choo Choo-Zug-Angriff überrollt zu werden. Das wird großartig.“

Ein anderer Nutzer kommentierte:

„Oh Herr, erbarme dich. Das ist der eine Boss, mit dem ich wirklich zu kämpfen habe, wenn ich nicht Ironeye benutze. Dennoch freue ich mich darauf!“

Diese Reaktionen zeigen, dass die Spieler trotz der Herausforderungen gespannt auf die neuen Inhalte sind.

Der Erfolg von Elden Ring Nightreign

Warum ist Elden Ring Nightreign so beliebt? Seit seiner Veröffentlichung im Mai 2025 hat Elden Ring Nightreign durchweg positive Bewertungen erhalten. Mit einem durchschnittlichen Metacritic-Score von 77 hat das Spiel die Erwartungen vieler Spieler erfüllt. Die Kombination aus Roguelike-Elementen, einer packenden Handlung und der Möglichkeit, im Koop-Modus zu spielen, hat Elden Ring Nightreign zu einem festen Bestandteil der Gaming-Community gemacht.

FromSoftware hat es geschafft, die Erfolgsformel von Elden Ring zu nutzen und ein weiteres packendes Spielerlebnis zu schaffen. Die kontinuierlichen Updates und neuen Herausforderungen, wie die Everdark Sovereign, halten die Spannung für die Spieler hoch und sorgen dafür, dass Elden Ring Nightreign im Gespräch bleibt.

Bist du bereit, dich der neuen Herausforderung zu stellen? Teile deine Gedanken und Strategien in den Kommentaren mit uns!