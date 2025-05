Elden Ring Nightreign – Beste Solo-Klassen für den Singleplayer erklärt – Lösung

Elden Ring Nightreign, ein spannender Ableger und Prequel zu FromSoftwares Elden Ring, bietet den Spielern eine herausfordernde Roguelike- und Koop-Erfahrung. Während das Spiel für die Zusammenarbeit von drei Spielern ausgelegt ist, gibt es mutige Nightfarers, die sich der Herausforderung stellen, Limveld alleine zu erkunden.

Trotz der erhöhten Schwierigkeit ist es möglich, das Spiel solo zu meistern.

Mit einer Auswahl von 6x Startklassen sowie noch 2x freischaltbare Klassen bietet Elden Ring Nightreign eine Vielzahl von Charakter-Builds, die jedem Spielstil gerecht werden. Die Spieler können entscheiden, wie sie sich den fordernden Bosskämpfen und unaufhaltsamen Gegnerhorden stellen. Dennoch gibt es Klassen, die sich besonders gut für das Solo-Spiel eignen, da sie den spezifischen Anforderungen des Spiels gerecht werden.

Die besten Klassen für das Solo-Spiel

Welche Klassen sind für Solo-Spieler geeignet? Obwohl jede Klasse ihre Vorzüge hat, sind nicht alle optimal für das Solo-Spiel. Die beiden freischaltbaren Nightfarers, die Herzogin und der Revenant, sind hervorragend für Unterstützungsrollen. Die Herzogin kann schneller ausweichen und Kettenausweichmanöver ausführen, aber ihre geringe Lebenspunkteanzahl macht sie anfällig für Fehler, besonders gegen Bosse. Der Revenant kann Geister beschwören, aber diese sind nicht stark genug, um einen hochrangigen Nightfarer im Alleingang zu ersetzen.

Die Ironeye-Klasse, spezialisiert auf Bogenschießen, bietet eine sichere Distanz, hat jedoch den niedrigsten Schadensausstoß aller Nightfarers, was das Besiegen von Bossen zeitaufwendig macht. Der Executor, dessen Abwehrtechniken gegen einzelne Gegner effektiv sind, kann Gegner nur einzeln besiegen, was das Gameplay im Solomodus verlangsamt. Der Guardian wiederum ist mit Schildkontern ausgestattet, was in Gruppen hervorragend funktioniert, jedoch im Alleingang ebenfalls zu einem langsameren Spielfluss führt.

Der Raider: Die beste Wahl

Warum ist der Raider die beste Solo-Klasse in Elden Ring Nightreign? Der Raider ist unbestritten die beste Wahl für Solo-Spieler. Diese Klasse spezialisiert sich auf kolossale Waffen und startet mit einem zweihändigen Hammer, der die Deckung der Gegner leicht durchbrechen kann. Der Raider besitzt zudem eine Charakterfertigkeit, die seinen Schaden verstärkt, wenn er während des Kampfes Schaden erlitten hat.

Seine ultimative Fähigkeit ermöglicht es ihm, einen massiven Grabstein zu beschwören, der allen umstehenden Gegnern erheblichen Schaden zufügt. Der Grabstein bleibt eine Weile bestehen, bietet temporären Schutz vor Angriffen und kann sogar als Plattform genutzt werden, um höhere Orte zu erreichen. Diese Fähigkeiten ermöglichen es dem Raider, sein volles Potenzial auszuschöpfen, unabhängig davon, ob er solo oder in der Gruppe spielt.

Elden Ring Nightreign ist ab dem 30. Mai 2025 für PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 und PS5 erhältlich. Welche Klasse bevorzugst du in Elden Ring Nightreign? Teile deine Meinung in den Kommentaren!