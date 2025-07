Elden Ring enthüllt neuen Boss Maris – Blitzschaden bleibt der Schlüssel

Die Gaming-Community darf sich freuen, denn ein neues Update für Elden Ring Nightreign wurde offiziell angekündigt. Der nächste Boss, der als Everdark Sovereign Maris, Fathom of Night, bekannt ist, wird ab dem 31. Juli 2025 um 03:00 CEST in der Augur-Expedition verfügbar sein. Diese Ankündigung sorgt bei einigen Nightreign-Spielern für gemischte Gefühle, besonders bei denen, die melee-orientiert sind.

Welche Änderungen erwarten dich beim neuen Boss? Während genaue Details zu den Änderungen des Bosses noch ausstehen, gibt es bereits Hinweise darauf, dass sich Spieler weiterhin auf Blitzschaden verlassen sollten, um Maris zu besiegen. Dies deutet darauf hin, dass die Verwundbarkeit des Bosses gegenüber Blitzschaden unverändert bleibt.

Reaktionen der Community

Was sagen die Spieler zu der Ankündigung? Auf sozialen Medien zeigen sich einige Spieler wenig begeistert. Der User dd schrieb:

Was für ein mittelmäßiger Start, nachdem wir fast einen Monat auf wiederholte Bosse gewartet haben, die wir bereits besiegt haben.

Vor allem Spieler, die auf Nahkampf setzen, erinnern sich ungern an Maris, da der Boss oft ausweicht und schwer zu fassen ist.

Ranged-Builds hatten hingegen einen deutlichen Vorteil im Kampf gegen Maris aufgrund der flüchtigen Natur der Quallen-Bosse. Einige Spieler hoffen, dass FromSoftware nun eine neue Phase einfügt, um den Kampf auch für Nahkämpfer interessanter zu gestalten. Ein Reddit-Nutzer schrieb:

Mal sehen, ob Fromsoft diesen Kampf irgendwie unterhaltsamer gemacht hat als den Standard.

Strategien gegen Maris

Wie kannst du Maris am besten besiegen? Die Schlaf-AoE-Angriffe von Maris erfordern schnelle Reaktionen. Spieler sollten auf subtile Audio- und visuelle Hinweise achten, um die Angriffe rechtzeitig zu unterbrechen. Wer Blitzschaden austeilen kann, hat es leichter, Maris‘ Schlaf-AoE zu stoppen. Sollte dein Team Schwierigkeiten haben, rechtzeitig zu reagieren, könnte es sinnvoll sein, Schlafresistenz zu erhöhen.

Der neue Everdark Sovereign Maris zeigt sich in einem dunklen violetten Look und wird zweifellos schwieriger zu besiegen sein. Frühere Everdark Boss-Upgrades in Elden Ring Nightreign haben zusätzliche Phasen und Mechaniken eingeführt, auf die du im Kampf achten musst.

Abschließende Gedanken

War das Warten auf Maris lohnenswert? Nach einem Monat ohne neue Bosse sind die Erwartungen hoch. Einige Spieler erinnern sich mit gemischten Gefühlen an den wasserbasierten Quallen-Boss, während andere die Herausforderung begrüßen.

Was denkst du über Maris, Fathom of Night? Warte nicht, teile deine Gedanken in den Kommentaren und lass uns wissen, ob sich das Warten gelohnt hat!