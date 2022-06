Vegeta ist seit Jahrzehnten eine feste Stütze des Dragon Ball-Franchise. Allerdings scheint es oft so, als sei ihm sein ewiger Konkurrent Son-Goku immer einen Schritt voraus. So fragen sich viele Fans bis heute etwa, ob Vegeta den Dreifachen Super-Saiyajin (SSJ3) beherrscht und dem wollen wir heute nachgehen.

Vegeta und der Dreifache Super-Saiyajin in Dragon Ball

Die kurze und für viele sicherlich unbefriedigende Antwort ist, dass wir bis heute nicht wissen, ob Vegeta diese Transformation tatsächlich drauf hat. Weder im „Dragon Ball“-Manga noch in den alten „Dragon Ball“-Anime-Serien (Original, Z, GT) hat der Prinz der Saiyajin diese Form je eingesetzt.

Selbiges gilt für die aktuellen Geschichten im „Dragon Ball Super“-Manga und -Anime. Stützen wir uns auf das, was wir in diesen Geschichten gesehen haben, scheint Vegeta den Dreifachen Super-Saiyajin nicht zu beherrschen. Allerdings muss das nicht zwangsweise den Tatsachen entsprechen.

Sowohl in „Dragon Ball GT“ als auch in „Dragon Ball Super“ beherrscht Vegeta Verwandlungen, die deutlich mächtiger als der SSJ3 sind: Den Vierfachen Super-Saiyajin (GT) und den Super-Saiyajin Gott sowie den Super-Saiyajin Blue (beides Super). Warum sollte er also eine schwächere Form einsetzen?

Geht es nach dem mittlerweile so nicht mehr existenten US-amerikanischen Unterhaltungsunternehmen FUNimation, das mehrere „Dragon Ball“-Anime in den USA veröffentlichte, beherrscht Vegeta allerdings tatsächlich den Dreifachen Super-Saiyajin, da er sich in „GT“ in einen Goldenen Ōzaru verwandeln kann.

In „Dragon Ball: Raging Blast 2“ beherrscht Vegeta den SSJ3! © Bird Studio/Shueisha, Toei Animation / © Bandai Namco Entertainment

Des Weiteren enthüllt die Story des Prügelspiels Dragon Ball: Raging Blast 2, Vegeta habe die Transformation in einen SSJ3 nach dem Sieg über den Dämon Boo erlernt. Da diese Handlung jedoch kein Teil der uns bekannten Hauptgeschichte (Manga, Anime) ist, sind dies lediglich Indizien.

Ein anderer Vegeta beherrscht den Dreifachen Super-Saiyajin

Der Vegeta, dem wir aktuell im Dragon Ball Super-Manga und bald auch im Kino in Dragon Ball Super: Super Hero auf spannenden Abenteuern begleiten, scheint den Dreifachen Super-Saiyajin somit nicht zu beherrschen. Und sollte er diese Form doch gemeistert haben, dann setzt er sie schlicht nicht ein.

Xeno Vegeta hat den Dreifachen Super-Saiyajin drauf! © Bird Studio/Shueisha, Toei Animation / © Bandai Namco Entertainment

Bei einem anderen Vegeta, genauer einem aus einer alternativen Zeitlinie, lässt sich diese Frage derweil bedeutend besser beantworten: Xeno Vegeta. Hierbei handelt es sich um einen Charakter aus Super Dragon Ball Heroes, der als Teil der Time Patrol gegen mächtige Bösewichte kämpft.

Wie sein Partner, Xeno Son-Goku, hat diese Version des Saiyajin-Prinzen diverse SSJ-Stufen erfolgreich gemeistert. Hierzu zählt neben dem Dreifachen Super-Saiyajin ebenfalls der Vierfache Super-Saiyajin. Was sein Gegenstück nicht zu beherrschen scheint, hat dieser Vegeta also definitiv drauf!

Würdet ihr gerne einmal „unseren“ Vegeta in „Dragon Ball Super“ als Dreifachen Super-Saiyajin sehen? Verratet es uns gerne unten in den Kommentaren!