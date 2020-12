DOOM Eternal für Nintendo Switch erhält offiziellen Release-Termin

Nachdem DOOM Eternal bereits für zahlreiche Plattformen wie PS4, Xbox One, PC oder gar Google Stadia erschienen ist, schauten die Nintendo Switch-Besitzer bislang in die Röhre. Doch das Warten findet nun ein jähes Ende. Der Titel erscheint am 8. Dezember 2020 für die Nintendo Switch.

Wie id Software und Bethesda nun offiziell bestätigen, können die fiesen Kreaturen aus der Hölle schon bald zum Dämonenbankett auf der Hybridkonsole eingeladen werden. Ihr solltet also Hunger respektive Blutdurst mitbringen!

Beachtet, dass das Spiel nicht in physischer Form für die Nintendo Switch erscheint, sondern ausschließlich in digitaler Form für den eShop veröffentlicht wird.

Trailer zu DOOM Eternal auf der Nintendo Switch

Die Verantwortlichen haben einen offiziellen Nintendo Switch-Trailer zum Spiel veröffentlicht, den ihr euch hier ansehen könnt:

Und falls ihr noch gar nicht wisst, ob das Spiel etwas für euch ist, legen wir euch unseren Test ans Herz. Wir haben uns das Hauptspiel zu Gemüte geführt und den einen oder anderen Dämonen für euch ausgeknipst. Alle wichtigen Infos, ohne Spoiler, lest ihr hier:

DOOM Eternal, der evolvierte Gottkönig unter den Shootern – Test

Zudem wurde bereits der erste Story-DLC The Ancient Gods: Part 1 veröffentlicht. Im Vergleich zum Hauptspiel hat sich hier nochmal einiges getan. Alle Infos zum DLC findet ihr hier:

DOOM Eternal: The Ancient Gods Part 1 – Story-DLC im Review, die Masochistenhölle wart geboren!

Eine Version für die Next-Gen-Konsolen, also für die PS5 und Xbox Series X/S, befindet sich derzeit in Entwicklung. Die Grafik und beispielsweise die Ladezeiten sollen im Vergleich zur auslaufenden Konsolen-Generation verbessert werden. Wann die Version erscheint, ist noch unbekannt.

Wenn ihr das Spiel für die Switch jetzt vorbestellt, erhaltet ihr zu „DOOM Eternal“ obendrauf noch den N64-Klassiker DOOM 64. Ihr müsst ab sofort vorbestellen oder es nach dem Release bis zum 22. Dezember 2020 kaufen, um den N64-Shooter noch gratis zu erhalten.