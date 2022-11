Disney Plus: Neue Filme und Serien im Dezember 2022

Disney Plus erweitert im Dezember das Programm um weitere neue Filme, Serien und Dokumentationen. Zu den Neuheiten zählen hierbei Disney Originals sowie Produktionen aus dem Hause Marvel, Star Wars, National Geographic und mehr. Die Liste mit allen Neuheiten im deutschen Disney Plus-Programm findet ihr hier.

Neue Filme und Serien im Dezember 2022 auf Disney Plus

Weihnachten steht vor der Tür und Disney kündigt passend zum Fest der Liebe eine Fülle an neuen und klassischen Film- und Serien-Highlights für die gesamte Familie an.

Hier gibt es eine kleine Übersicht zu Weihnachten auf Disney+:

2. Dezember: Pentatonix: Around the World for the Holidays (Musikkonzert)

2. Dezember: Micky Maus: Donald, die Weihnachtsente

2. Dezember: Micky und Minnie: Der Weihnachtswunsch

9. Dezember: Wochenend-Familie: Weihnachts-Special

Zudem sind bereits seit Ende November Marvels The Guardians of the Galaxy Holiday Special sowie LEGO Star Wars Holiday Special und die neue Serie Santa Clause als Sequel zur Filmreihe mit Tim Allen neben vielen weiteren Weihnachtstiteln abrufbar.

Neu im Dezember ist auch die erste Serie Das Vermächtnis von Montezuma nach der beliebten Filmreihe „Das Vermächtnis der Tempelritter“ mit Nicolas Cage von Produzent Jerry Bruckheimer, der für Disney auch die „Fluch der Karibik“-Reihe entwickelte.

Disney Plus: Das sind die neuen Filme im Dezember 2022

2. Dezember: Our Only Chance

2. Dezember: Gregs Tagebuch 2: Gibt’s Probleme?

9. Dezember: Idina Menzel: Which Way to the Stage?

9. Dezember: Nachts im Museum: Kahmunrah kehrt zurück

9. Dezember: Darby and the Dead

9. Dezember: Bridget Jones’ Baby

16. Dezember: Le Pupille

16. Dezember: Doktorspiele

16. Dezember: Plan B

16. Dezember: If These Walls Could Sing

28. Dezember: Barbarian

28. Dezember: Encanto at the Hollywood Bowl

30. Dezember: The Cave

Disney Plus: Das sind die neuen Serien im Dezember 2022

2. Dezember: The Housewife & the Shah Shocker

7. Dezember: The Come Up

14. Dezember: Boston Legal (Staffel 1-5)

14. Dezember: Das Vermächtnis von Montezuma (Staffel 1)

14. Dezember: Mord im Auftrag Gottes

14. Dezember: Between the World and Us

14. Dezember: Das Netz – Power Play

21. Dezember: Die Top Ten der 80er

21. Dezember: Mayday – Alarm im Cockpit (Staffel 21)

21. Dezember: This Fool

28. Dezember: Tell Me Lies