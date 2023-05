Schreiberling für PlayCentral.de und begeisterte Film- und Serien-Guckerin. Süchtig nach neuen Folgen von Stranger Things oder The Witcher und stets für ein Abenteuer bereit, sei es in Hogwarts, Monkey Island oder in der Welt der Lego-Klötzchen.

Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen. Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube.

Mit FUBAR meldet sich Arnold Schwarzenegger in einer neuen Actionserie zurück. Zudem dürfen sich Fans von Rick and Morty auf eine 6. Staffel freuen, die Animationsserie Skull Island stellt ein Spin-off der Godzilla/King Kong-Filmreihe dar und im Actionfilm Tyler Rake: Extraction 2 kehrt Chris Hemsworth nach dem fulminanten ersten Teil zurück.

Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen. Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube.

Highlight des Monats ist der Start der 3. Staffel von The Witcher , indem Henry Cavill seine Abschiedsvorstellung als Hexer Geralt von Riva gibt. Die neuen Folgen kommen erstmals zweigeteilt heraus, der erste Part am 29. Juni, gefolgt von einem dreiteiligen Finale einen Monat später am 27. Juli.

Netflix fügt im Juni wieder eine Fülle an neuen Filmen, Serien und Dokumentationen hinzu. Die komplette Liste aller Neuheiten, die sich im nächsten Monat bei dem Streamingdienst einfinden, könnt ihr hier nachlesen.

BELIEBTE NEWS

Batterien erweitern in Zelda: Tears of the Kingdom: Holt euch maximale Energie

Marathon: Bungie kündigt neuen Sci-Fi-Shooter an

Netflix: Das sind die neuen Filme und Serien im Juni 2023

Alle Krog-Samen im Schloss von Hyrule – Tears of the Kingdom

Den Donnertempel in Zelda Tears of the Kingdom absolvieren: Alle 4 Energiespeicher aufgeladen

Zelda Tears of the Kingdom: So lustig reagiert Hyrule, wenn Link nackt herumläuft

Das Rätsel Vergrabenes Licht im Sorjotanig-Schrein lösen, so geht’s (Zelda Tears of the Kingdom)

Star Wars Jedi Survivor: So besiegt ihr den Rancor

Rüstung der Zeit finden: Zeithose, Zeitmütze und Zeitgewand – Zelda Tears of the Kingdom

Windtempel in Himmelsarche lösen & alle 5 Schlösser entriegeln – Zelda: Tears of the Kingdom