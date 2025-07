Discounty-Demo jetzt auf PS5 & Xbox – Mysteriöse Shop-Simulation erkunden

Das Jahr 2025 hat für Fans von gemütlichen Spielen sowohl Höhen als auch Tiefen bereitgehalten. Während einige vielversprechende Titel wie Pixelshire nicht ganz den Erwartungen entsprachen, konnten andere, wie Fantasy Life i, überzeugen. Doch ein ganz besonderer Titel zieht nun die Aufmerksamkeit auf sich: Discounty. Dieser gemütliche Shopkeeping-Simulator von Crinkle Cut Games ist jetzt als Demo für die PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar. Und bald können auch Nintendo Switch Besitzer einen Blick darauf werfen.

Entdecke die Geheimnisse von Discounty

Was macht Discounty so besonders? In diesem Spiel schlüpfst du in die Rolle eines Ladenbesitzers in der kleinen Stadt Blomkest. Doch hinter den charmanten Pixel-Art-Grafiken lauert etwas Dunkleres. Während du deine Regale bestückst und Handel betreibst, deckst du nach und nach die Geheimnisse der Stadt auf. Die Demo bietet einen umfassenden Einblick in das Gameplay und die mysteriösen Aspekte von Blomkest.

Bis jetzt war Discounty nur für den PC über Steam zugänglich. Doch ab dem 24. Juli 2025 können nun auch Konsolenspieler die Demo auf PS5 und Xbox Series X|S ausprobieren. Für Nintendo Switch Fans steht die Demo ab dem 31. Juli 2025 bereit. Damit haben Konsolenspieler die Möglichkeit, sich vor dem Kauf von der Qualität des Spiels zu überzeugen.

Vorbestellung und Veröffentlichung von Discounty

Wann kannst du Discounty spielen? Das vollständige Spiel wird am 21. August 2025 veröffentlicht. Es ist für PlayStation, Xbox und Nintendo Switch verfügbar. Die digitale Vorbestellung ist bereits möglich und bietet einen Rabatt von 20 % auf allen Plattformen. Auch PC-Spieler profitieren von einem entsprechenden Rabatt beim Launch auf Steam.

Wenn du eine physische Kopie bevorzugst, kannst du diese für die Nintendo Switch oder PS5 bei großen Einzelhändlern wie Best Buy und Amazon vorbestellen. Die digitale Version kostet 19,99 Euro, während die physischen Editionen für 30 Euro (PS5) bzw. 34,99 Euro (Nintendo Switch) verfügbar sind.

Ein neuer Stern am Himmel der gemütlichen Spiele

Warum solltest du Discounty ausprobieren? Mit seiner einzigartigen Mischung aus Shopkeeping und mysteriösem Storytelling hebt sich Discounty von anderen Titeln ab. PQube, der Publisher des Spiels, hat bereits mit erfolgreichen Veröffentlichungen wie Potion Permit und Cat Quest überzeugt, und Discounty scheint diese Tradition fortzusetzen.

Wenn du ein Fan von gemütlichen Spielen mit einer Prise Geheimnis bist, solltest du diese Demo nicht verpassen. Sie bietet dir die Möglichkeit, das Spiel zu testen und zu entscheiden, ob es deinen Erwartungen entspricht, bevor du es kaufst.

Deine Meinung zählt!

Hast du die Demo von Discounty auf Steam gespielt oder wirst du sie jetzt auf den Konsolen ausprobieren? Teile deine Gedanken und Erfahrungen in den Kommentaren mit uns. Wir sind gespannt, was du von diesem einzigartigen Spiel hältst!