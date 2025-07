Diese neun Mario-Gegner treiben dich zur Verzweiflung – kennst du sie alle?

Wenn du an Marios größten Feind denkst, fällt dir wahrscheinlich Bowser ein. Doch für erfahrene Nintendo-Fans ist der Schildkröten-Tyrann oft nicht die größte Herausforderung. Viele andere Gegner im Mario-Universum sind es, die dich wirklich zur Verzweiflung bringen können. Hier sind neun klassische Mario-Gegner, die dich dazu brachten, deinen Controller wegzuwerfen.

Donkey Kong

Warum ist Donkey Kong ein so nerviger Gegner? Lange bevor Bowser in Erscheinung trat, war Donkey Kong Marios bekanntester Feind. In dem Arcade-Hit Donkey Kong war dieser große Affe ein King Kong-inspirierter Bösewicht, der Pauline entführt hatte. Mario musste verschiedene Plattform-Herausforderungen meistern, um den Affen zu besiegen.

Donkey Kong wirft Fässer in verschiedenen Mustern, und du weißt nie, wann eines die Leiter, die du erklimmst, herunterfällt. Eine Berührung mit einem Fass bedeutet den sicheren Tod, und das macht diesen affenstarken Widersacher zum ersten Mario-Gegner, der Spieler zur Verzweiflung brachte.

Hammer-Brüder

Was macht die Hammer-Brüder so schwer zu besiegen? In Super Mario Bros. sind die Bewegungen der Koopa Troopas und Goombas vorhersehbar, aber die Hammer-Brüder werfen Hämmer in unvorhersehbaren Mustern. Ohne die Feuerblume sind sie eine große Herausforderung, da sie in Paaren auftreten und oft an Orten erscheinen, an denen du sie nicht leicht umgehen kannst.

Diese gewalttätigen Brüder könnten direkt aus einem Mafia-Film stammen! Vergiss Bowser, die Hammer-Brüder sollten für die Unterwelt arbeiten!

Lakitu

Wie stellt Lakitu eine Bedrohung dar? In Super Mario Bros. ist Lakitu ein bedrohlicher Gegner, der Eier abwirft, die beim Aufprall in Stachis schlüpfen. Diese machen das Level zu einem hektischen Überlebenskampf, da sie nicht übersprungen werden können, ohne Schaden zu nehmen.

Jeder Auftritt von Lakitu verwandelt das Spiel in ein nervenaufreibendes Rennen gegen den Tod, was ihn zu einem der gefürchtetsten Gegner macht.

Blooper

Warum ist der Blooper so gefährlich? In den Unterwasserlevels von Super Mario Bros. sind Bloopers besonders nervig, da sie nicht übersprungen werden können und ihre Bewegungen schwer vorherzusagen sind. Ohne Feuerblume kann ein einziger Blooper schnell zum Untergang führen.

Die unberechenbare Bewegung, gekoppelt mit Marios schwachen Schwimmfähigkeiten, macht die Unterwasserlevels zu den gefürchtetsten Abschnitten im Spiel.

Phanto

Wie macht Phanto das Spiel schwieriger? In Super Mario Bros. 2 jagt Phanto unerbittlich, sobald du den Schlüssel stiehlst, den er bewacht. Er verfolgt dich über Bildschirme hinweg und ist fast unmöglich zu besiegen.

Diese unaufhaltsame Verfolgung über mehrere Räume hinweg macht Phanto zu einem der nervigsten Gegner im Spiel.

Wütende Sonne

Warum ist die wütende Sonne so gefürchtet? In Super Mario Bros. 3 erscheint die wütende Sonne in zwei Levels und greift in einem unvorhersehbaren Muster an. Diese Angriffe sind schwer zu vermeiden, was sie zu einem der nervigsten Gegner macht.

Die Fähigkeit, die Sonne zu besiegen, wirft die Frage auf, wer der wahre Bösewicht im Spiel ist – Bowser oder der Klempner, der die Welt in Dunkelheit stürzt?

Maulwurf Monty

Wie kann Monty Mole ein Problem darstellen? In Super Mario World taucht Monty Mole unvorhersehbar auf und jagt dich, während er Steine wirft. Diese hindern dich daran, sicher von Punkt A nach Punkt B zu gelangen.

Sein unvorhersehbares Auftauchen und seine Attacken machen ihn zu einem der nervigsten Gegner im Spiel.

Lavablase

Warum ist die Lavablase ein gefährlicher Gegner? In Super Mario Bros. wartet die Lavablase darauf, aus der Lava zu springen, wenn du gerade von einem Punkt zum anderen springst. Diese Gegner sind nicht zu besiegen und machen die finalen Level besonders herausfordernd.

Die ständige Bedrohung durch diese lebenden Fallen macht sie zu einem der heimtückischsten Gegner im Spiel.

Knochentrocken

Wie macht Knochentrocken das Spiel schwieriger? In Super Mario Bros. 3 kannst du Knochentrocken nicht dauerhaft besiegen. Selbst wenn du ihn zertrümmerst, setzt er sich wieder zusammen.

Seine Fähigkeit, sich immer wieder zu erheben, macht ihn zu einem ständigen Hindernis, das du oft nicht umgehen kannst.

Was denkst du über diese klassischen Mario-Gegner? Teile deine Gedanken und deine Erfahrungen in den Kommentaren!