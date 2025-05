Die Last of Us Staffel 2 – Wissenschaft erklärt gruselige Augen der Stalker

Die jüngste Staffel von HBO’s The Last of Us hat eine neue Art von Infizierten eingeführt: die Stalker. Diese furchteinflößenden Kreaturen zeichnen sich durch ein beunruhigendes Detail aus: Ihre Augen reflektieren das Licht von Taschenlampen auf unheimliche Weise. Dieses Merkmal basiert auf realer Wissenschaft, wie die Showrunner Craig Mazin und Neil Druckmann im offiziellen Podcast von The Last of Us erläuterten.

Mazin erklärte: „Wir haben hart an den Augen der Stalker gearbeitet. Es gibt verschiedene Versionen. Manchmal sieht es aus, als wären sie Geister, mit diesen glänzenden Augen… Und man muss immer wieder zurückgehen und es so realistisch wie möglich machen, so wie bei Hunden oder Schafen, deren Netzhäute nachts weiß zurückstrahlen. Etwas Ähnliches passiert mit den Augen der Stalker.“

Wissenschaftliche Grundlage der Stalker

Wie wird die Reflexion der Stalkeraugen erklärt? Neil Druckmann ergänzte die Erklärung: „Es geht zurück auf eine Diskussion Monate zuvor, als wir die Stalker konzipierten und darüber sprachen, wie der Cordyceps-Pilz Teile des Auges auffrisst. Es ist fast so, als hätten sie grauen Star. Diese wissenschaftlich fundierte Erklärung verstärkt den Gruselfaktor und zeigt, dass die fiktive Cordyceps-Infektion weiterhin den Regeln der realen Welt folgt.“

Diese durchdachte Vorgehensweise zeigt, wie sich die Serie bemüht, die Schrecken in The Last of Us auf realen biologischen Erklärungen zu stützen. Dies ist ein Markenzeichen, das die Adaption von Anfang an ausgezeichnet hat.

Fortsetzung der Serie

Was erwartet die Zuschauer in den kommenden Staffeln? Mit nur zwei verbleibenden Episoden der zweiten Staffel, die sich dem Ende zuneigt, ist klar, dass die Geschichte von The Last of Us Part II gerade erst beginnt. Der zweite Teil des Spiels ist ein umfangreiches emotionales Abenteuer, das weit über die erste Ausgabe hinausgeht, die bereits in der ersten Staffel der Serie behandelt wurde.

Craig Mazin und Neil Druckmann haben bestätigt, dass die vollständige Umsetzung der komplexen Handlung von Part II mehrere Staffeln erfordern wird. HBO hat die Serie bereits für eine dritte Staffel verlängert, was die Zuschauer erwarten lässt, dass die Serie weiterhin die tiefen und verschlungenen Wege von Ellie (Bella Ramsey) und Abby (Kaitlyn Dever) erkunden wird.

Ein Blick in die Zukunft

Wie wird die Serie die Zukunft der Charaktere gestalten? Die Showrunner haben klargestellt, dass sie nicht beabsichtigen, Material über den Umfang des zweiten Spiels hinaus zu schaffen. Mazin deutete jedoch an, dass möglicherweise mehr als nur die dritte Staffel nötig sein könnte, um die Geschichte vollständig auf den Bildschirm zu bringen. Diese Hingabe, das Quellmaterial von Naughty Dog umfassend zu ehren, verspricht eine sorgfältige und tiefgründige Erzählung.

The Last of Us Staffel 2 wird sonntags auf HBO und Max ausgestrahlt. Was denkst du über die Stalker in Staffel 2 von The Last of Us? Lass es uns in den Kommentaren wissen!