Die 5 schlechtesten Super Mario-Spiele – diese Titel trüben das Erbe

In der langen Geschichte der Super Mario-Reihe gibt es einige Spiele, die nicht den hohen Standards entsprechen, die Nintendo normalerweise setzt. Diese Ausnahmen sind zwar selten, aber sie sind erwähnenswert, da sie das Erbe des berühmten Klempners ein wenig trüben. Hier ist eine Liste der fünf schlechtesten Mario-Spiele, die du vielleicht besser vermeiden solltest.

New Super Mario Bros. U: Ein Opfer des Erfolgs?

Warum enttäuschte New Super Mario Bros. U viele Fans? New Super Mario Bros. U, veröffentlicht als Launch-Titel für die Wii U, zeigt, dass man durchaus zu viel des Guten haben kann. Obwohl das Spiel technisch einwandfrei ist und durchaus Spaß macht, hat es keine eigene Identität. Es erschien in einer Phase, in der Nintendo in kurzer Zeit viele 2D-Mario-Spiele veröffentlichte, was zur Sättigung führte. Besonders nach der Veröffentlichung des herausragenden Super Mario Bros. Wonder im Jahr 2023 wurden die Schwächen von New Super Mario Bros. U noch deutlicher.

Super Mario Land: Ein kurioses Abenteuer

Was machte Super Mario Land so ungewöhnlich? Mit der Veröffentlichung des Game Boy im Jahr 1989 brachte Nintendo Super Mario Land heraus, das den Versuch unternahm, die NES-Formel auf die neue Handheld-Konsole zu übertragen. Statt gegen Bowser kämpfte Mario gegen den neuen Gegner Tatanga, und das Spiel enthielt Schießlevel, was für Mario-Spiele untypisch war. Die Präsentation litt unter den technischen Einschränkungen des Game Boys, und das Spiel wird oft als Fehlgriff angesehen, besonders im Vergleich zu seinem Nachfolger Super Mario Land 2: 6 Golden Coins.

Mario Bros. (1983): Der Arcade-Klassiker mit begrenztem Reiz

Warum ermüdete Mario Bros. die Spieler schnell? Mario Bros., ursprünglich ein Arcade-Spiel von 1983, führte wichtige Elemente der Mario-Serie ein, wie die Verwendung von Röhren. Trotzdem war das Spielprinzip, bei dem Mario und Luigi Gegner umdrehen und kicken mussten, auf Dauer wenig fesselnd. Die Überverfügbarkeit des Spiels, das in viele Game Boy Advance-Spiele integriert wurde, führte dazu, dass Fans schnell das Interesse verloren.

Mario Is Missing!: Ein enttäuschendes Edutainment

Wieso enttäuschte Mario Is Missing! die Erwartungen? Mario Is Missing! erschien 1993 und weckte Hoffnungen auf ein Abenteuer, in dem Luigi endlich im Rampenlicht stehen würde. Stattdessen entpuppte sich das Spiel als Edutainment, das eher dem Carmen Sandiego-Stil ähnelte. Spieler mussten Hinweise sammeln, um den verschwundenen Mario zu finden, was bei Fans, die ein echtes Mario-Abenteuer erwarteten, für Enttäuschung sorgte. Ein echtes Luigi-Abenteuer kam erst 2001 mit Luigi’s Mansion.

Super Mario Bros.: The Lost Levels: Ein schwer verdaulicher Nachfolger

Warum gilt Super Mario Bros.: The Lost Levels als der schlechteste Teil? Super Mario Bros.: The Lost Levels, ursprünglich das echte Super Mario Bros. 2 in Japan, war für seine extreme Schwierigkeit bekannt. Nintendo of America entschied sich, es nicht in den westlichen Markt zu bringen, da es befürchtete, die Spieler abzuschrecken. Stattdessen wurde Yume Kojo: Doki Doki Panic! in ein Mario-Spiel umgewandelt und als Super Mario Bros. 2 veröffentlicht, was der Serie neue Impulse gab. The Lost Levels wurde später als Teil von Super Mario All-Stars auf dem Super Nintendo veröffentlicht, blieb jedoch wegen seiner harten Herausforderungen und fehlenden Innovation unbeliebt.

