Diablo 4 x StarCraft-Crossover bringt neue Skins und Twitch-Drops im Sept 2025

Diablo 4 hat kürzlich eine aufregende Ankündigung für alle Fans gemacht: Ein Crossover-Event mit StarCraft steht bevor. Dieses Event, das am 26. September 2025 beginnt und bis zum 10. Oktober 2025 läuft, bringt eine Fülle neuer Inhalte und Kosmetika, die von den ikonischen Charakteren des StarCraft-Universums inspiriert sind.

Die Zusammenarbeit zwischen diesen beiden beliebten Blizzard-Franchises bietet eine Vielzahl von Inhalten, darunter kostenlose Waffen-Transmogs, neue Twitch-Drops und Shop-Kosmetika, die von Charakteren wie Kerrigan und Jim Raynor inspiriert sind. Diese Initiative ist Teil der zehnten Saison von Diablo 4, die bereits mit aufregenden Neuerungen wie Chaos-Rüstungen und Chaos-Rissen aufwartet.

Details zum Crossover-Event

Welche neuen Inhalte erwarten dich? Im Rahmen des Diablo 4 x StarCraft Crossover-Events kannst du im Cash-Shop eine Reihe von Premium-Kosmetika erwerben. Diese Designs sind von verschiedenen StarCraft-Charakteren inspiriert und beinhalten:

Rebel Marshal Barbarian Armor Set und A Friend in Low Places Weapon, inspiriert von Jim Raynor

Heaven’s Devil Druid Armor Set und Flesh Grenade Weapon, inspiriert von Infested Tychus

Overqueen of the Swarm Necromancer Armor Set und The Baneling Roll Weapon, inspiriert von Zagara

The Dark Prelate Rouge Armor Set, The Nezarim Warp Blade Weapon und Currents of the Void Marking, inspiriert von Zeratul

The High Templar Sorcerer Armor Set, Khaydarin Pylon Weapon und Era of the Executor Marking, inspiriert von Tassadar

The Queen of Blades Armor Set, Chrysalis Weapon und Wings of the Reborn Queen Back Trophy, inspiriert von Spiritborn

Zergling Rush Mount, Advanced Mutation Mount Armor und Hive Cluster Growth und Artifact of the Swarm Mount Trophies

Sterling (Hydralisk) Companion, Relic of Zerus Mount Trophy und Organism Unknown Emblem

Kostenlose Belohnungen und Twitch-Drops

Welche kostenlosen Belohnungen gibt es? Neben den kostenpflichtigen Angeboten gibt es auch einige kostenlose Belohnungen, die du während des Events sammeln kannst. Vom 26. bis 28. September 2025 werden täglich neue Embleme und Waffen-Transmogs im Shop verfügbar sein:

Ancient of the Void Emblem und Arm of the Purifier Mace (verfügbar ab 26. September 2025)

Forward unto Dominion Emblem und Heat of Char Polearm (verfügbar ab 27. September 2025)

The Teeming Brood Emblem und Parasite Spitter Crossbow (verfügbar ab 28. September 2025)

Des Weiteren gibt es eine neue Twitch-Drop-Kampagne. Während des Event-Zeitraums kannst du Embleme mit den Symbolen der StarCraft-Fraktionen Terraner, Protoss und Zerg kostenlos erhalten, indem du bis zu sechs Stunden einem beliebigen Diablo 4-Streamer auf Twitch zusiehst.

Ein Blick auf die Zusammenarbeit

Warum ist diese Zusammenarbeit so besonders? Diese Zusammenarbeit mit StarCraft ist nicht das erste Mal, dass Diablo 4 mit einem anderen Franchise von Blizzard zusammenarbeitet. Zuvor gab es bereits Skins aus World of Warcraft. Die Fans hatten jedoch nach der Berserk-Kollaboration in Saison 8 gehofft, dass es vielleicht eine Zusammenarbeit mit einem externen Franchise geben würde. Diese Erwartung bleibt jedoch unerfüllt, was bedeutet, dass du möglicherweise noch ein wenig länger auf eine externe IP-Kollaboration warten musst.

Was hältst du von dieser neuen Kollaboration zwischen Diablo 4 und StarCraft? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!