Diablo 4 unter Kritik – Tempering-System frustriert Spieler mit RNG-Problemen

Diablo 4, das im Juni 2023 veröffentlicht wurde, ist das neueste Action-Rollenspiel von Blizzard Entertainment. Trotz der positiven Kritiken und des enormen finanziellen Erfolgs, hat das Spiel einige Elemente, die nicht bei allen Spielern gut ankommen. Ein solches Element ist das Tempering-System, das ursprünglich eingeführt wurde, um dir mehr Kontrolle über deinen Loot zu geben, indem du neue Affixe zu deiner Ausrüstung hinzufügen kannst. Doch mittlerweile wird es von vielen als das schlechteste System im Spiel angesehen.

Probleme mit dem Tempering-System

Warum stößt das Tempering-System auf Kritik? Ein Hauptkritikpunkt ist die Abhängigkeit des Systems von zufälligen Zahlengeneratoren (RNG), was dazu führen kann, dass du mehrfach die gleichen ungewollten Statistiken erhältst. Ein Beispiel dafür ist ein Reddit-Beitrag, in dem ein Spieler fünfmal hintereinander die gleiche unerwünschte Eigenschaft erhielt. Diese Unberechenbarkeit führt zu Frustration, insbesondere da die Anzahl der Versuche begrenzt ist.

Viele Spieler wünschen sich mehr Kontrolle über den Prozess oder zumindest eine Möglichkeit, einen vorherigen Wurf rückgängig zu machen. Ohne solche Mechanismen kann ein schlechter letzter Wurf das Potenzial eines Gegenstands dauerhaft beeinträchtigen, was den Spielspaß erheblich mindert.

Blizzards Reaktion und mögliche Änderungen

Was plant Blizzard, um das System zu verbessern? Obwohl Blizzard bisher keine konkreten Änderungen am Tempering angekündigt hat, ist es angesichts der Live-Service-Natur des Spiels möglich, dass Anpassungen folgen werden. Das Unternehmen hat bereits in der Vergangenheit auf Spielerfeedback reagiert, indem es Änderungen und Anpassungen vornahm. Ein Beispiel dafür ist die Deaktivierung des Druiden-Aspekts der Wildwut in der aktuellen Saison aufgrund von Balancing-Problemen.

Die Entwickler haben die Community in der Vergangenheit oft in den Entwicklungsprozess einbezogen, und es bleibt abzuwarten, ob zukünftige Updates eine Lösung für das Tempering-Problem bieten werden. Bis dahin bleibt abzuwarten, ob Blizzard auf die lauter werdenden Stimmen der Spieler reagiert.

Die Zukunft von Diablo 4

Welche Entwicklungen stehen für Diablo 4 an? Diablo 4 hat mit der Einführung von Saisoninhalten und Erweiterungen wie Vessel of Hatred bereits zahlreiche Neuerungen erlebt. Diese Updates bieten nicht nur neue Inhalte, sondern auch Chancen, bestehende Systeme zu überarbeiten und zu verbessern. Angesichts des bisherigen Erfolgs und der aktiven Community wird Blizzard sicherlich bestrebt sein, das Spiel weiterhin zu optimieren.

Für Spieler bleibt die Hoffnung, dass das Tempering-System in Zukunft benutzerfreundlicher gestaltet wird, um den Frust zu minimieren und die Freude am Spiel zu maximieren. Deine Meinung ist gefragt: Was würdest du dir von zukünftigen Updates für Diablo 4 wünschen? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!