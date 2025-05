Diablo 4 Saison 9: Kritik an Escalating Nightmare Dungeons im Test

Die Spieler von Diablo 4 haben in der neuesten öffentlichen Testphase (PTR) die Möglichkeit, die bevorstehende Saison 9 zu testen, die am 27. Mai 2025 begann und bis zum 3. Juni 2025 andauert. Diese Testphase bietet den Spielern die Chance, das neue Feature der Escalating Nightmare Dungeons auszuprobieren, das als eine der bedeutenden Neuerungen in dieser Saison eingeführt wird.

Während die Rückmeldungen der Spieler an Blizzard wichtig sind, haben viele bereits Bedenken geäußert. Insbesondere wird kritisiert, dass der Schwierigkeitsgrad der Escalating Nightmare Dungeons nicht ausreichend ansteigt. Diese Dungeons sind so konzipiert, dass sie in drei aufeinanderfolgenden Schwierigkeitsstufen gespielt werden, wobei jede Stufe anspruchsvoller sein soll als die vorherige. Doch zahlreiche Spieler berichten, dass die Unterschiede kaum spürbar sind und die Herausforderung somit zu wünschen übrig lässt.

Wie sieht das Feedback der Spieler aus?

Was wünschen sich die Spieler von den Escalating Nightmare Dungeons? Viele Spieler hoffen auf eine spürbare Steigerung der Schwierigkeit, um die Dungeons herausfordernder zu gestalten. Aktuell empfinden viele die Dungeons als zu ähnlich, was den Spielspaß mindert. Ein häufiger Vorschlag ist die Einführung zusätzlicher negativer Affixe, um die Herausforderung zu erhöhen. Zudem wünschen sich Spieler, dass die Monster in den Dungeons mit jedem Level nicht nur stärker, sondern auch schneller und widerstandsfähiger werden.

Einige Spieler schlagen sogar vor, nach dem dritten Dungeon weitere Schwierigkeitsgrade hinzuzufügen, um den Spielern die Möglichkeit zu geben, sich durch eine Serie immer schwieriger werdender Dungeons zu kämpfen. Diese Anpassungen könnten das Spiel sowohl für neue als auch für erfahrene Spieler spannender machen.

Reaktion von Blizzard und zukünftige Updates

Wie reagiert Blizzard auf das Feedback? Die öffentliche Testphase dient dazu, Feedback von den Spielern zu sammeln und das Spiel entsprechend anzupassen. Blizzard hat in der Vergangenheit gezeigt, dass sie bereit sind, auf die Wünsche der Community einzugehen. Daher besteht die Hoffnung, dass die Escalating Nightmare Dungeons bis zum offiziellen Start der Saison 9 am 1. Juli 2025 überarbeitet werden, um den Erwartungen der Spieler gerecht zu werden.

Das Diablo 4-Team hat bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass sie auf konstruktives Feedback hören und die Spielerfahrung kontinuierlich verbessern. Es bleibt abzuwarten, welche Änderungen in der finalen Version der Saison 9 umgesetzt werden, aber die Community ist gespannt auf die Weiterentwicklung dieses Features.

Fazit

Was denkst du über die Escalating Nightmare Dungeons? Hast du die PTR-Phase von Saison 9 ausprobiert und eigene Erfahrungen mit den neuen Dungeons gesammelt? Teile deine Meinung und Vorschläge in den Kommentaren mit uns und lass uns wissen, welche Änderungen du dir für die kommende Saison wünschst!