Diablo 4 engagiert Schauspielerin Megan Fox als Grabrednerin für euren Ingame-Tod

Seit dem Release von Diablo 4 dürften bereits viele Charaktere an den Dämonenhorden gescheitert sein. Nicht nur der Butcher breitet Angst und Schrecken, auch die anderen Gegner dürften es Spieler*innen nicht leicht machen.

Auch das Rennen um eine Verewigung des Namens dürfte bei Hardcore-Fans zu vielen Toden geführt haben. Blizzard hat sich nun eine besondere Aktion einfallen lassen und Schauspielerin Megan Fox als Grabrednerin engagiert.

Diablo 4: Megan Fox hält eure Grabrede

Was ist das für eine Aktion? Spieler*innen können das Ableben ihres Charakters auf Twitter oder TikTok unter dem hashtag #DiabloDeaths teilen. Blizzard sucht sich die schlimmsten Ingame-Tode aus und lässt Megan Fox eine Grabrede vorlesen, die dem jeweiligen Tod gewidmet ist.

Die Schauspielerin schwärmt davon, dass sie ein großer Fan von Blut ist und es in „Diablo 4“ mehr als genug davon gibt. Sie wird die Helden (oder Trottel) in einer Rede ehren:

Die Grabreden sollen innerhalb der nächsten 24 Stunden online sein. Es ist allerdings noch nicht klar, wie viele Grabreden Megan Fox halten wird. Doch so oder so ist die Aktion eine kreative Werbung für den Dungeon-Crawler, der im kommenden Monat Season 1 startet.

Woher kennt man Megan Fox? Die Schauspielerin wurde als Sexsymbol gefeiert und spielte in bekannten Filmreihen wie Transformers oder Teenage Mutant Ninja Turtles mit.

In der Vergangenheit haben schon andere Stars wie Ozzy Osborn, Mr. T oder Chuck Norris Werbung für Spiele aus dem Blizzard-Kosmos gemacht, darunter World of Warcraft oder Call of Duty. Die Sternchen haben ihre liebsten Geschichten mit ihren Charaktern erzählt.

„Diablo 4“ ist seit dem 6. Juni 2023 für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 erhältlich. Einige Vorbesteller*innen konnten dank der Digital Deluxe Edition oder der Ultimate Edition bereits am 2. Juni in die Hölle hinabsteigen.