Dead by Daylight trifft The Walking Dead – Rick, Michonne und Daryl dabei!

Dead by Daylight erweitert sein Universum mit einer aufregenden neuen Zusammenarbeit mit AMCs The Walking Dead. Ab dem 29. Juli 2025 wird das neue Kapitel für alle Spieler verfügbar sein, während es bereits heute im PTB (Public Test Build) spielbar ist. Diese Erweiterung bringt die Serienprotagonisten Rick Grimes und Michonne als neue Überlebende ins Spiel, während Daryl Dixon als legendäres Outfit für Rick erscheinen wird.

Exklusive Inhalte und Originalstimmen

Welche besonderen Inhalte erwarten dich? Fans der Serie werden erfreut sein zu hören, dass das neue Kapitel originale Sprachaufnahmen von zwei der Stars der Serie enthält: Andrew Lincoln (Rick) und Norman Reedus (Daryl). Das legendäre Outfit für Rick wird Teil der Dead by Daylight The Walking Dead Collection sein, die mehrere alternative Looks für Rick und Michonne umfasst, darunter ungewöhnliche Farbvarianten sowie Outfits, die auf spezifischen Episoden der Serie basieren.

Für Michonne basieren die Designs auf den Episoden The Next World und What We Become, während Rick ein Last Day on Earth Outfit sowie eines namens Brutal Awakening erhält, das möglicherweise von seinem Look inspiriert ist, nachdem er in der ersten Episode aus einem Koma erwacht.

Neue Charakter-Perks und Karteninhalte

Welche neuen Fähigkeiten und Karteninhalte werden eingeführt? Rick und Michonne kommen mit jeweils sechs neuen Charakter-Perks ins Spiel. Da ein großer Teil der Serie The Walking Dead den Schwerpunkt auf das Überleben im Team legt, werden alle charakterbezogenen Perks auf Teamwork ausgerichtet sein.

Ricks neue Perks umfassen Apocalyptic Ingenuity, Come and Get Me! und Teamwork: Toughen Up, während Michonnes Perks Conviction, Last Stand und ebenfalls Teamwork: Toughen Up beinhalten. Beide Versionen von Teamwork: Toughen Up konzentrieren sich auf Palettenstuns, bieten jedoch unterschiedliche Vorteile für die jeweiligen Charaktere.

Der Einfluss der Serie auf das Spiel

Wie beeinflusst die Serie das Spielgeschehen? Im Rahmen der Zusammenarbeit können Dead by Daylight-Spieler eine neue Kartenzelle im Garten der Freude erwarten, die jedes Mal erscheint, wenn Rick oder Michonne geladen werden. Die Zelle wurde offenbar von der Entität korrumpiert und enthält Elemente aus verschiedenen Teilen der Serie The Walking Dead. Zum Beispiel erscheinen die ikonischen Krankenhaustüren mit der Aufschrift „don’t open, dead inside“ sowie Elemente aus dem Gefängnis.

Die Erzählung des Dead by Daylight-Kapitels, das auf The Walking Dead basiert, knüpft an die Hauptgeschichte der TV-Serie an, vor den Ereignissen von The Walking Dead: The Ones Who Live. Die Entwickler haben es auf Ricks scheinbaren Tod nach einer Brückenexplosion ausgerichtet. Während das Publikum weiß, dass Rick überlebt hat, suchen seine Liebsten weiterhin nach ihm oder seinem Körper. Es stellt sich heraus, dass Rick für eine Weile in den Nebel gezogen wurde, bevor er sich wieder mit seinen Freunden und Verbündeten vereint. Als Michonne auf der Suche nach Antworten war, trat sie ebenfalls in den Nebel ein, nachdem sie Ricks Stimme von der anderen Seite gehört hatte.

