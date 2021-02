Dead by Daylight: Sichert euch noch schnell kostenlose Event-Items mit diesen Codes

Dead by Daylight feiert aktuell das chinesische Neujahr mit dem Goldene Stampede-Event. Und zu einer richtigen Party gehören Geschenke, die euch die Entwickler in Form von Gratis-Items machen.

Dafür benötigt ihr lediglich die passenden Codes – und wir haben sie für euch gesammelt. Doch Achtung: Ihr habt nur noch bis zum Event-Ende am 25. Februar Zeit, um sie einzulösen!

Dead by Daylight: Codes für kostenlose Gegenstände

Insgesamt könnt ihr euch vier kostenlose Gegenstände besorgen, indem ihr die folgenden Codes einlöst, die in den letzten Tagen auf den Social-Media-Kanälen von „Dead by Daylight“ aufgetaucht sind:

Glücksbringer – Mondochse: LUCKYCHARM

Waffe für den Geist – Scharlachrote Klinge: LUNARNEWGEAR

Torso-Outfit für Adam Francis – Glänzender Ochse: BULLSHIRT

Frisur für Zarina Kassir – Goldene Locken: ZARINOX

© Behaviour Interactive

© Behaviour Interactive

© Behaviour Interactive

© Behaviour Interactive

Wie löse ich die Codes ein? Dafür müsst ihr lediglich den In-Game-Shop des Spiels öffnen und in der oberen rechten Ecke auf Code einlösen klicken. Gebt dann die oben genannten Gutscheine ein und klickt auf Einlösen. Anschließend geht das Item direkt in euren Besitz über.

Wer sich lieber die kostenpflichtigen Outfits der neuen Goldene-Stampede-Kollektion sichern möchte, kann zwischen den folgenden neuen Skins wählen:

Geist : Outfit „Goldener Ochse“ Gesamtkosten: 1080 Aurazellen oder 21.600 Schillernde Scherben

: Outfit „Goldener Ochse“ Todesboten : Outfit „Ochsenkopfgeld“ – Kosten Gesamtkosten: 1080 Aurazellen

: Outfit „Ochsenkopfgeld“ – Kosten

Jeden Tag 50.000 Blutpunkte geschenkt

Ein weiteres Geschenk zum Mondjahresfest ist die tägliche Ladung Blutpunkte. Für das bloße Starten des Spiels erhaltet ihr noch bis zum 25. Februar täglich 50.000 Blutpunkte. Startet ihr also in den nächsten beiden Tagen noch einmal „Dead by Daylight“, könnt ihr noch 100.000 Blutpunkte für lau bekommen!