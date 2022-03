Dead by Daylight kommt über Kickstarter als Brettspiel

Dead by Daylight ist einer der erfolgreichsten Vertreter der asymmetrischen Multiplayer-Spiele. Ursprünglich wurde das Spiel von Entwickler Behaviour Interactive schon 2016 für den PC veröffentlicht. In den folgenden Jahren erschienen dann nach und nach Versionen für PS4, Xbox One und Nintendo Switch.

2020 wurde der Horror-Titel dann sogar als Mobile-Version für Android und iOS aufgelegt. Schon bald folgt dann eine weitere Möglichkeit, „Dead by Daylight“ zu spielen: als Brettspiel! Alle Infos findet ihr in diesem Artikel.

Dead by Daylight bald auch an Spieleabenden

Das Brettspiel soll dabei über Kickstarter finanziert werden. Bevor ihr jetzt aber alle eure Kreditkarten zückt: die Kampagne startet voraussichtlich erst am 29. März. Offenbar soll das Brettspiel das grundlegende Gameplay von „Dead by Daylight“ ziemlich direkt übernehmen.

So wird wieder eine*r der Spieler*innen in die Rolle des Killers schlüpfen, während alle anderen zu entkommen versuchen. Um die zahlenmäßige Unterlegenheit auszugleichen, verfügt der Killer über besonders starke Fähigkeiten.

Entwickelt wird das ganze von Level 99 in enger Zusammenarbeit mit den ursprünglichen Erfinder*innen. Zur Arbeit von Level 99 sagt Mathieu Côté, der Game Designer von „Dead by Daylight“:

„Level 99 hat es geschafft, die Erfahrung von „Dead by Daylight“ perfekt auf das Brettspiel zu übertragen. Das asymmetrische Killer-Vs-Überlebende-Gameplay, die unerwarteten Überraschungen, die Game-Loops, alles ist da. Und mit fast allen originalen Charakteren und Perks gibt es viel zu entdecken und es steckt viel Liebe in dem Projekt. Ich werde definitiv ein Exemplar bestellen und empfehle unseren Fans, das ebenfalls zu tun!“

Dead by Daylight-Brettspiel: Welche Optionen gibt es?

Auf Kickstarter wird es zwei Möglichkeiten geben, um das Spiel zu unterstützen und zu erwerben. Die Preise sind nur in US-Dollar angegeben, ob, wann und für welchen Preis das Spiel auch zu uns kommt, ist aktuell unklar.

Demnach bekommt ihr für 49,99 $ die Standard-Version. Diese beinhaltet 6 Killer, 7 Überlebende und 2 Maps. Die Collector’s Edition kostet 99,99 $ und enthält ganze 16 Killer, 17 Überlebende und 4 Karten. Alle Figuren sind aus dem Spiel bereits bekannt.

Was sagt ihr dazu? Spielt ihr Brettspiele und könnte „Dead by Daylight“ etwas für euch sein? Eure Brettspiel-Empfehlungen bitte in die Kommentare!