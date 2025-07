D. Rex in Jurassic World von Star Wars inspiriert – Entdecke die versteckten Details

Jurassic World Rebirth hat eine aufregende Verbindung zu Star Wars enthüllt, die einige Fans bereits vermutet hatten. Der Film führt uns auf die dunklere Seite der Dinosaurierwelt, indem er die Insel Saint-Hubert vorstellt. Hier hat InGen ein geheimes Labor betrieben, in dem sie genmanipulierte Hybrid-Dinosaurier geschaffen haben, die über das hinausgehen, was ethische Wissenschaft zulassen würde. Das Endergebnis ist der „Distortus Rex (D. Rex)“, ein alptraumhaftes Wesen, das nun in einer Liga mit ikonischen Figuren wie dem T. Rex oder dem Indominus Rex spielt.

Die Verbindung zu Star Wars

Wieso erinnert der D. Rex an Star Wars? Als die Zuschauer von Jurassic World Rebirth den D. Rex sahen, bemerkten sie eine auffällige Ähnlichkeit zu einem ikonischen Tier aus dem Star Wars-Universum. Es stellte sich heraus, dass dies kein Zufall war: das Design des D. Rex ist ein großes Star Wars Easter Egg!

In einem Interview mit Collider enthüllte Gareth Edwards, dass der D. Rex vom Rancor aus Star Wars inspiriert wurde. Edwards erklärte: „Man wirft alles in einen Topf. Es ist wirklich schwierig, eine Monsteridee zu entwickeln. Wir haben ein bisschen vom Rancor aus Star Wars eingebaut. Sag das nicht den Leuten, die an Star Wars arbeiten.“

Einflüsse auf das Design

Welche anderen Einflüsse gibt es auf das Design des D. Rex? Die Einflüsse auf den D. Rex sind nicht auf Star Wars beschränkt. Edwards erklärte weiter: „Wir haben ein bisschen von H.R. Gigers Alien eingebaut, und natürlich ein bisschen vom T-Rex.“ Diese Mischung aus verschiedenen ikonischen Monstern verleiht dem D. Rex sein einzigartiges und furchterregendes Aussehen.

Edwards verlieh dem D. Rex auch eine „Charaktertiefe“, indem er es mit dem tragischen Frankenstein-Monster verglich. Er sagte den Animatoren, sie sollten sich David Lynchs Der Elefantenmensch anschauen, um das Gefühl eines leidenden Wesens zu verstehen, das nicht in dieser Situation sein wollte. Dieses Element der Empathie ist ein wichtiger Bestandteil des D. Rex in Jurassic World Rebirth.

Ein tragisches Monster

Warum ist der D. Rex ein tragisches Monster? Spoiler voraus: Der D. Rex entpuppt sich nicht als das bösartige Monster, das im Marketing angedeutet wurde. Obwohl er furchterregend ist, zeigt sich im Film, dass er ein Wesen ist, das versucht, in Frieden zu leben, bis die Menschen in sein Territorium eindringen. Ähnlich wie der Rancor in Die Rückkehr der Jedi-Ritter, ist die Bildschirmzeit des D. Rex relativ kurz, aber unvergesslich.

Jurassic World Rebirth läuft derzeit in den Kinos. Wenn du ein Fan der Jurassic Park-Reihe oder von Star Wars bist, könnte dies der perfekte Film für dich sein. Lass uns in den Kommentaren wissen, was du von diesen Verbindungen hältst!